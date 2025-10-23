Netfliks ponovo okupio velike zvijezde: Mračni triler stiže tačno za Novu godinu

Ljubitelji Kobnovih djela sa oduševljenjem su dočekali vijest o "Run Away", a mnogi ističu kako su njegovi trileri postali novogodišnja tradicija.

Izvor: Netflix

Za sve ljubitelje Netfliksovih serija snimljenih prema romanima Harlana Kobena stiže sjajna vijest – striming gigant najavio je da za nekoliko mjeseci dolazi nova serija poznatog američkog pisca, pod nazivom "Run Away".

Većina Kobnovih djela do sada je adaptirana za Netfliks, a serije poput "Missing You", "Stay Close" i "Innocent" dominirale su top listama gledanosti.

O čemu se radi u seriji?

Ovaj mračni triler, koji je ujedno i 13. Kobnova adaptacija za Netfliks, radnjom je smješten u Veliku Britaniju, za razliku od knjige čija se priča odvija u SAD-u.

Run Away Trailer | First Look (2025) | Release Date | Starring James Nesbitt Izvor: YouTube

"Simon je imao savršen život: suprugu i djecu koju voli, sjajan posao, prekrasan dom. Ali onda je njegova najstarija kćerka Paige pobjegla i sve se raspalo. Sada, kada je pronađe, ranjivu i zavisnu od droga u gradskom parku, konačno ima priliku da dovede svoju djevojčicu kući. Ali ispostavlja se da nije sama, a svađa eskalira u šokantno nasilje. Nakon toga, Simon ponovo gubi kćerku, a njegova potraga za njom odvešće ga u opasno podzemlje, otkrivajući duboke tajne koje bi mogle zauvijek uništiti njegovu porodicu", stoji u zvaničnom sinopsisu.

Zvijezde u filmu i datum izlaska

Osmodijelna serija već se može pohvaliti zvjezdanom glumačkom postavom, koju čine Džejms Nesbit, Rut Džons, Mini Draiver i Alfred Enoć. Triler na Netfliks stiže 1. januara 2026., što je čini savršenim sadržajem za novogodišnji maraton nakon prazničnih proslava.

Obožavaoci jedva čekaju

Ljubitelji Kobnovih djela sa oduševljenjem su dočekali vijest, a mnogi ističu kako su njegovi trileri postali novogodišnja tradicija.

"Harlan Koben izbacuje novogodišnji triler, što je sada već tradicija – haos, preokreti i britanski naglasci za pravi početak 2026.", komentarisala je jedna osoba ispod Netflixove objave.

"Ništa ne govori 'Nova godina' kao maratonsko gledanje Harlana Kobena!", "Jedva čekamo ovo da pogledamo! Sa Harlanom Kobenom je uvijek zarazno za gledanje", nizali su se komentari.

(Mondo.rs)