Psihološki triler koji je mnogima prošao ispod "radara", a zapravo je malo remek-djelo: Ježićete se do posljednjeg kadra

Psihološki triler ispunjen je napetom atmosferom i zloslutnom tišinom, a onda na vidjelo izlaze sve porodične tajne

Ukoliko spadate u one koji vole misteriozne, emotivne priče sa laganim razotkrivanjem, ispunjene psihološkom tenzijom bez previše "jump scare-ova", pronašli smo sjajan prijedlog koji će vas držati na "iglama" sve vrijeme. Riječ je o misteriji-trileru-hororu "The Secret of Marrowbone" iz 2017. koje je mnogima, nezasluženo, promaklo, a iako je ispod "radara", vrijedno je gledanja, naročito ako ste uživali u fimovima poput "The Others", "The Orphanage" ili "The Devil’s Backbone".