Proglašena najljepša žena svijeta: Skinula Belu Hadid sa trona!

Glumica Anja Tejlor Džoj (28) zvanično je najljepša žena svijeta!

Anja Tejlor Džoj (28) proglašena je za najlepšu ženu na svijetu! Glumica je laskavu titulu dobila zahvaljujući procjeni britanskog plasitčnog hirurga Džulijana De Silve, koji vodi Centar za naprednu estetsku i plastičnu hirurgiju u Londonu. Ova odluka je doneta na osnovu kompjuterskog skeniranja lica.

Riječ je o najpopularnijoj metodi u svijetu estetskih zahvata. Zasniva se na "zlatnom presjeku", koji je poznat i kao "božanski odnos".

"Pokazalo se da ona ima najbolji položaj očiju s rezultatom od 98.9%, što je samo 1.1% od savršenog oblika. Anja je takođe imala najbolji rezultat što se tiče obrva. Bila je pri vrhu u gotovo svim kategorijama, osim u usnama", rekao je De Silva za "Dejli mejl".

Skinula Belu Hadid s trona

Drugo mjesto na listi najlepših žena svijeta prema zlatnom preseku zauzela je Zendaja (94.37%), a na trećem mjestu je Bela Hadid (94.35%). Četvrta je Margo Robi (93.43%), a peta glumica Song Hie-kio (92.67%). Potom slijede Bijonse i Tejlor Svift. Podsjetimo, Bela Hadid je dugo bila na prvom mjestu, upravo zbog savršenih crta lica.

"Ove nove tehnike mapiranja omogućuju nam da riješimo neke misterije oko toga šta ljude čini fizički lijepima. Ta tehnologija je korisna i za planiranje operacije pacijenata", rekao je ranije De Silva koji ovu metodu koristi godinama.

Anja nikada nije mislila da je lijepa

"Nikad se nisam smatrala lijepom, a mislim da nikad ni neću. Mislim da nisam dovoljno lijepa da bih bila u filmovima. Zvuči patetično i dečko me je upozorio da će ljudi misliti da sam idiot što to govorim, ali jednostavno mislim da čudno izgledam", otkrila je u intervjuu za The Sun i dodala je trpela vršnjačko nasilje.

"Osjećala sam se kao da se nigde ne uklapam. Djeca me jednostavno nisu razumjela. Znali su da me zaključaju u školske ormariće. Puno sam vremena provodila tako što sam plakala u školskom WC-u. Bila sam tako usamljena kao dijete", opisala je.

