Preminula Gabi Novak

Hrvatska pjevačica Gabi Novak je umrla.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarna hrvatska pjevačica Gabi Novak je umrla u 89. godini, piše Jutarnji.hr.

Gabi Novak rođena je 1936. godine u Berlinu, a karijeru je započela krajem 1950-ih u Zagrebu, gdje je ubrzo postala jedna od najpoznatijih pjevačica. Nastupala je sa velikim big bendom Bojana Adamiča i stekla popularnost pjesmom „Sretan put“ iz filma H-8.

Debi album "Pjeva" Gabi Novak objavljen je 1961. godine, nakon čega je uslijedio niz uspješnih pjesama i nastupa na festivalima poput Opatije i Zagreba. Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, ona je postala simbol šansone i džeza na prostorima bivše Jugoslavije. Njene emotivne balade i specifičan interpretativni stil doneli su joj brojne nagrade i priznanja. Nastupala je na prestižnim festivalima kao što su Opatija i Zagreb, gdje je redovno osvajala visoke pozicije. Njena bogata diskografija i višestruki Porini za životno djelo svjedoče o njenom velikom doprinosu regionalnoj muzici.

Sin Gabi Novak i Arsena Dedića, Matija Dedić, talentovani džez pijanista, preminuo je početkom juna 2025. godine. Matija je bio jedan od najistaknutijih muzičara svoje generacije, poznat po izuzetnim nastupima i kreativnosti na džez sceni. Njegov prerani odlazak ostavio je veliki bol u srcima porodice i brojnih poštovalaca njihove muzike. Gabi Novak i Arsen Dedić često su isticali koliko su ponosni na njegov muzički put i ostvarene uspjehe. Ova tragedija je duboko pogodila muzičku zajednicu u regionu. Sjećanje na Matiju živi kroz njegove snimke i nastupe koji su ostavili neizbrisiv trag.