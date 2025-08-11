logo
Da li ste ikada vidjeli kroko-psa? Ljudi ne mogu da prestanu da gledaju bebu krokodila koji se rodio bez repa

Autor Jelena Sitarica
0

Krokodili se nekad mogu roditi bez repa zbog retkog genetskog poremećaja

Snimak bebe krokodila bez repa Izvor: instagram/jeanluc.kerk

Snimak bebe krokodila koji je rođen bez repa za krako vrijeme postao je pravi hit na mrežama, i ljudi ne mogu da se načude prizoru. 

Mališa se kreće bez problema, ali su mnogi komentarisali da izgleda poput "kroko-psa" ili "kroko-žabe". 

"Kuca iz bare", "Dobro je da rođen u Zoo vrtu, napolju ne bi preživio", "Zašto izgleda manje zastrašujuće bez tog velikog repa", "Ne mogu da prestanem da gledam u njegovu malu gu*u"... pisali su ljudi oduševljeno. 

Pogledajte snimak: 

No, iako mnogima deluje slatko, krokodil je ipak krokodil, te je ipak bolje da se držite dalje od njega. 

Bonus video: 

Pogledajte

00:11
Pecanje krokodila
Izvor: Tiktok/kduncan69
Tagovi

krokodil

