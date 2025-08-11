Da li ste ikada vidjeli kroko-psa? Ljudi ne mogu da prestanu da gledaju bebu krokodila koji se rodio bez repa

Krokodili se nekad mogu roditi bez repa zbog retkog genetskog poremećaja

Izvor: instagram/jeanluc.kerk

Snimak bebe krokodila koji je rođen bez repa za krako vrijeme postao je pravi hit na mrežama, i ljudi ne mogu da se načude prizoru.

Mališa se kreće bez problema, ali su mnogi komentarisali da izgleda poput "kroko-psa" ili "kroko-žabe".

"Kuca iz bare", "Dobro je da rođen u Zoo vrtu, napolju ne bi preživio", "Zašto izgleda manje zastrašujuće bez tog velikog repa", "Ne mogu da prestanem da gledam u njegovu malu gu*u"... pisali su ljudi oduševljeno.

Pogledajte snimak:

No, iako mnogima deluje slatko, krokodil je ipak krokodil, te je ipak bolje da se držite dalje od njega.

