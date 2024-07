ŠOK TRANSFORMACIJA: Prije 30 godina opčinila svijet, sad je niko ne prepoznaje - ovo je Bejb iz "Prljavog plesa"

Glumica Dženifer Grej je, prema njenim riječima, imala samo jednu plastičnu operaciju.

Svi smo gledali film "Prljavi ples" u kojem pratimo priču Bejb Hausmen, koja se porodicom odlazi na ljetovanje u jedno odmaralište. Pored svakakvih zabavnih aktivnosti, tu je i ples... a glavni instruktor zgodni Patrik Svejzi, koji danju drži časove bogatim gostima, a noću "prljavo pleše" sa ostalim zaposlenima.

Ljubav između Bejb i plesnog partnera ubrzo plane, a nakon mnogo peripetija i protivljenja porodice, postaje glavna zvijezda večeri zajedno sa Patrikom Svejzijem. Film je pratila odlična muzika, a o daljoj karijeri "instruktora" suvišno je pričati. Ipak, Bejb je nakon ovog filma povukla potez koji ju je, prema nekima, koštao filmske karijere.

Nekadašnja glumica prvi put je javno u svojim memoarima "Out of the Corner" priznala da ju je odmah nakon premijere epskog klasika, njena sopstvena mama, Džo Vajdler, natjerala da se odluči na operaciju smanjivanja nosa, kojoj se i podvrgla.

"I sama sam odmah poslije premijere "Prljavog plesa" uvidjela, kako nisam adekvatna partnerka za zvijezdu kakav je Patrik Svejzi. Ubrzo me je mama ubjedila da što prije moram da operišem nos, kako bih se brže proslavila u Holivudu, i nastavila da dobijam uloge.

Ranije uopšte nisam bila pristalica estetskih korekcija, međutim mama me je ubjedila da sa ovakvim nosem ne mogu dalje da uspem u Holivudu. Shvatila sam da moram da se odreknem svog velikog nosa, kao prepoznatljivog obilježja Jevreja", pisala je glumica.

Danas izgleda ovako:

