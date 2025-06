Imate 12 sati da ubijete koga hoćete i nećete odgovarati: Kako je nastao jedan od najjezivijih filmova ikada?

Film "The Purge" je dobio podijeljene kritike, ali je postigao ogroman komercijalni uspjeh i razvio se u čitavu franšizu.

Horor-triler Pročišćenje iz 2013. godine, reditelja Džejmsa DeMonaka (James DeMonaco), donosi mračnu viziju Amerike budućnosti. Radnja je smještena u 2022. godinu, kada nova totalitarna partija dolazi na vlast i uvodi "Noć pročišćenja" – 12 sati tokom kojih su svi zločini, uključujući ubistvo, potpuno legalni.

Ideja iza zakona je smanjenje kriminala i nezaposlenosti, ali izaziva brutalne posljedice po društvo.

Inspiraciju za scenario DeMonako je dobio od svoje supruge, nakon što su doživjeli incident sa pijanim vozačem – kada mu je u afektu rekla:

"Zamisli da svi imamo pravo jednom godišnje da ubijemo koga hoćemo."

On je na to odgovorio: "To je stvarno poremećeno, draga", ali mu je ipak ostalo urezano i stvorio je film.

Film je dobio podijeljene kritike, ali je postigao ogroman komercijalni uspjeh i razvio se u čitavu franšizu. Do sada je snimljeno pet filmova:

The Purge (2013)

The Purge: Anarchy (2014)

The Purge: Election Year (2016)

The First Purge (2018)

The Forever Purge (2021)

Osim filmova, franšiza je proširena i na televizijsku seriju The Purge (2018–2019), dodatno produbljujući prikaz distopijskog svijeta u kome nasilje postaje zakon.

