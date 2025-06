Film koji otvara teška pitanja: "Moramo da pričamo o Kevinu" i danas izaziva nelagodu

Film "We need to talk about Kevin", zasnovan na istoimenom romanu Lajonel Šrajver, postavlja teška pitanja o roditeljstvu, krivici i posljedicama.

"Pričaćemo o Kevinu godinama", zvučao je zloslutan komentar u Guardian-u daleke 2011. godine, a čini se da je tema o djeci masovnim ubicama važnija i relevantnija nego ikada.

Masovna ubistva u školama nekada su bila nešto što nam je bilo daleko, i "nije se dešavalo ovde", već u Americi i "negdje tamo", sve do trenutka dok se strašan zločin nije desio u Srbiji i ostavio sve u stanju šoka i nevjerice, kao i skorašnji u Austriji u Gracu.

Netfliksova serija "Adolescene" srušila je internet nedavno, a koja se upravo bavi krhkom psihom tinejdžera, ali i mnogobrojnim prikrivenim problemima i neprimetnim frustracijama dječaka koji eskaliraju ubistvom. Kasnije su se njome detaljno bavili i psiholozi, a svi su mišljenja da je ova tema danas jako važna, kako bismo svi uspjeli nešto da naučimo, prepoznamo kao društvo i djelujemo na vrijeme.

Ipak, lakše rečeno nego učinjeno - nekada promaknu znaci, nekada se iz naizgled normalne porodice u kojoj nema bitnijih problema može desiti odstupanje, roditeljima, kao i društvu predstavlja izazov da prihvate i suoče se sa ružnom istinom, skloni su opravdavanju da su to sve "prolazne bube", a upravo o tome govori film iz 2011. "We should talk about Kevin" ("Treba da pričamo o Kevinu"). Trejler za film možete pogledati gore.

U glavnoj ulozi je i fantastična Tilda Svinton, kao Kevinova majka koja se muči da zavoli svoje čudno dijete uprkos sve opasnijim stvarima koje on govori i radi dok odrasta. Ali Kevin je tek počeo - i njegov posljednji čin biće daleko gori nego što je iko mogao da zamisli.

Moramo da pričamo o Kevinu scena iz filma

Postavlja teška pitanja o roditeljstvu, krivici i posljedicama

"Moramo da razgovaramo o Kevinu" je mračna drama o ženi, Evi, koja pokušava da razume kako je njen sin Kevin postao nasilni tinejdžer odgovoran za strašan masakr. Film, zasnovan na romanu Lajonel Šrajver, postavlja teška pitanja o roditeljstvu, krivici i posljedicama.

Evina borba počinje još od rođenja djeteta - Kevin, kojeg igra Ezra Miler je od samog početka bio neprijatan i ima težak karakter, a odnos između majke i sina pun je tenzije. Iako živi u naizgled idealnom domu sa mužem i dvoje djece, Evu proganja osjećaj da nešto duboko nije u redu. Kevin je manipulativan, hladan i opasan, a Evina frustracija i nemoć rastu.

Moramo da pričamo o Kevinu scena dečak i majka

Nakon što Kevin počini zločin, Eva ostaje sama, suočena sa osudom okoline i sopstvenim osjećajem krivice. Cijeli film je njeno mučno preispitivanje prošlosti - pokušaj da otkrije gdje je pogrešila kao majka, i da li je mogla da spriječi tragediju.

Moramo da pričamo o Kevinu Ezra Miler Kevin

U središtu ove priče je tema problematičnih osjećanja o roditeljstvu, posebno o tome šta se dešava kada majka ne može da voli svoje dijete. Šta se dešava kada se "loša" djeca zadese "dobrim" roditeljima? Da li to znači da oni zapravo nisu toliko dobri koliko su mislili da jesu? Sa ovim pitanjima na umu, britanska režiserka Lin Remzi stvorila je nihilističku priču o krivici i užasu.

Na mrežama se mogu pronaći i objašnjenja ključnih scena iz filma:

