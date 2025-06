Kompletan spisak filmova koji izlaze u junu na Netfliksu: Mjesec pun iznenađenja, jezivi horor svi čekali

Donosimo vam prijedloge za filmove koje definitivno ne smijete propustiti, a na spisku se nalazi za svakoga po nešto.

Izvor: Netflix

Junska ponuda filmova na Netfliksu možda ne donosi mnogo velikih blokbastera, ali svakako ima neočekivano raznolik i zanimljiv izbor. Od moćnih drama i jezivih horora, do neobičnih biografskih priča i zaboravljenih komedija – ovo je mjesec pun iznenađenja.

Evo deset filmova koje vrijedi dodati na svoju listu za gledanje ovog mjeseca.

Straw (2025)

Najnoviji film Tajlera Perija, sa Taraji P. Henson u glavnoj ulozi, prati samohranu majku koja se nađe u očajnoj situaciji dok pokušava da spasi svoju bolesnu kćerku.

Tyler Perry’s STRAW | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Kada bankovna poseta izmakne kontroli i preraste u talačku krizu, njen život se mijenja iz korijena. Emotivna drama sa snažnom porukom o sistemskom zanemarivanju.

Dostupan na Netfliksu od 6. juna 2025.

Barbarian (2022)

U jezivoj horor priči Zaka Kregora, žena iznajmljuje kuću koja je već zauzeta – ali to je tek početak. Film se dijeli na tri poglavlja i majstorski mijenjažanrove dok istražuje patrijarhat i žensku traumu.

BARBARIAN | Official Trailer | In Theaters September 9 Izvor: YouTube

Ne očekujte standardnu horor formulu – bićete iznenađeni.

Dostupan od 1. juna 2025.

Get Hard (2015)

Vil Ferel i Kevin Hart briljiraju u ovoj urnebesnoj komediji o bogatom biznismenu koji unajmljuje pomoćnika da ga pripremi za zatvor.

Get Hard Official Trailer #1 (2015) - Will Ferrell, Kevin Hart Movie HD Izvor: YouTube

Oštar komentar o rasi i klasi, uz konstantan niz komičnih situacija. Hemija između glavnih glumaca čini film vrijednim gledanja.

Dostupan od 9. juna 2025.

Piece by Piece (2024)

Neobičan Lego film o životu Farela Vilijamsa režirao je Morgan Nevil, a donosi šareni prikaz njegovog uspona u muzičkoj industriji.

PIECE BY PIECE - Official Trailer [HD] - Only In Theaters October 11 Izvor: YouTube

Film kombinuje dokumentarne elemente sa animacijom i sadrži glasove poznatih muzičara. Unikatna biografska priča u Lego stilu.

Dostupan od 7. juna 2025.

Now You See Me (2013)

Četvoro iluzionista koristi svoje veštine kako bi izvodili spektakularne pljačke i redistribuirali bogatstvo.

Now you see me: Now you dont Izvor: YouTube

Režiser Luj Letrije koristi dinamičnu režiju kako bi publici predstavio glamur i misteriju iluzije. Stilizovan, zabavan i pun obrta.

Dostupan na Netfliksu od 1. juna 2025.

Us (2019)

Džordan Pil u ovom hororu donosi priču o porodici koju napadaju njihovi zli dvojnici. Film kombinuje naučnu fantastiku, horor i društvenu kritiku u uznemirujućoj priči o klasnoj nejednakosti i zaboravljenima. Lupita Njongo briljira u dvostrukoj ulozi.

Us - Official Trailer [HD] Izvor: YouTube

Dostupan od 1. juna 2025.

The Intern (2015)

U režiji Nensi Majers, Robert De Niro glumi udovca koji postaje pripravnik u modnoj firmi kojom upravlja En Hatavej.

The Intern - Official Trailer [HD] Izvor: YouTube

Film istražuje međugeneracijski jaz, balans između privatnog i poslovnog života i potrebu za ljudskom povezanošću. Topla, dirljiva komedija sa stilom.

Dostupan od 22. juna 2025.

Plane (2023)

Žerar Batler tumači pilota koji mora da sleti u ratnu zonu nakon oštećenja aviona, a potom da spasi putnike od otmičara. Akcija, adrenalin i klasični B-film šarm. Idealan zaljubitelje akcionih trilera bez suvišnog komplikovanja.

Plane (2023) Official Trailer – Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An Izvor: YouTube

Dostupan od 12. juna 2025.

Becoming Led Zeppelin (2025)

Dokumentarac Bernarda Mekmahona donosi detaljnu priču o formiranju čuvenog benda Led Zeppelin. Film koristi arhivske snimke, intervjue i retke nastupe kako bi dočarao rane dane benda. Obavezno za ljubitelje rokenrola.

BECOMING LED ZEPPELIN | Full Length Trailer (2025) Izvor: YouTube

Dostupan od 7. juna 2025.

Frenzy (1972)

Jedan od najšokantnijih filmova Alfreda Hičkoka, o čovjeku pogrešno optuženom za seriju brutalnih ubistava. Film ne izbjegava nasilje već ga koristi kao alat za dublju nelagodu. Crni humor i nefiltrirana brutalnost u britanskom stilu.

Frenzy (1972) Official Trailer | Fear Izvor: YouTube

Dostupan od 1. juna 2025.

Pogledajte i cijelu listu novih filmova na Netflix-u u junu 2025:

1. jun: Barbarian, Bee Movie, Dune, Family Plot, Focus, Frenzy, Hitchcock, Hop, MacGruber, Neighbors, Now You See Me, Now You See Me 2, Rear Window, The American, The Birds, The Blues Brothers, The Devil’s Own, The Great Outdoors, The Legend of Zorro, The Man Who Knew Too Much, The Night Before, The Tale of Despereaux, The Theory of Everything, The Town, U-571, Us, Vertigo

5. jun: Uninvited

6. jun: K.O., Straw

7. jun: Becoming Led Zeppelin, Boys on the Side, Piece by Piece

9. jun: Get Hard

11. jun: Cheers to Life, Our Times, Titan: The OceanGate Disaster, Viva a Vida

12. jun: And the Breadwinner Is…, Plane

13. jun: A Business Proposal

16. jun: The Last Witch Hunter

17. jun: Justin Willman: Magic Lover

20. jun: Grenfell: Uncovered, KPop Demon Hunters

22. jun: The Intern

24. jun: Steph Tolev: Filth Queen

27. jun: Miracles from Heaven

28. jun: Paws of Fury: The Legend of Hank