"Pa ovo je bolje od Igre prestola, najbolja fantazija svih vremena": Gledaoci opsednuti serijom iz 2014. godine

Nazivaju je pravim draguljem Netfliksa, a mnogi nisu ni čuli za nju, evo prilike da pogledate o čemu se radi u seriji.

Gledaoci Netfliksa oduševljeni su dramskom serijom "Black Sails", za koju tvrde da ima zadovoljavajući kraj – čak bolji od onog useriji "Game of Thrones“.

Ova istorijska drama često se naziva pravim skrivenim draguljem platforme, s obzirom na to da se katalog Netfliksa neprestano ažurira, a nova ostvarenja ponekad zasene već postojeće serije. Serija je prvobitno emitovana između 2014. i 2017. godine na kanalu Starz, ali je na Netfliks stigla tek u aprilu 2024. – čak deset godina nakon svoje premijere, pa je razumljivo ako vam je promakla.

Radnja serije "Black Sails"?

Ova serija u četiri sezone, koju su kreirali Džonatan E. Stajnberg (Jonathan E. Steinberg) i Robert Levin (Robert Levine), zapravo je prequel kultnog romana Roberta Luisa Stivensona "Ostrvo s blagom". Radnja nas vraća u rane 1700-te godine, na ostrvo Nju Providens na Bahamima.

Opsednut je željom da se domogne "Urca de Lime", španskog galijuna za koji se veruje da krije ogromno blago. Vjeruje da bi zapljena tog broda mogla obezbijediti nezavisnu budućnost za Naso, gusarsku bazu na ostrvu Nju Providens, kao samoupravno područje, bez britanske vlasti.

Istovremeno, Flin se sukobljava s drugim kapetanima, među kojima je i Čarls Vejn (Zek MekGovan), dok istovremeno sklapa savez sa ambicioznom trgovkinjom Elenor Gatri (Hana Nju), koja drži crno tržište u svojim rukama. Pojavljivanje Džona Silvera (Luk Arnold), snalažljivog kuvara koji nesvesno poseduje ključne informacije, dodatno unosi dinamiku i dramu.

"Gusarska Igra prestola, ali bolja“

Serija "Black Sails“ dobila je brojne pohvale kako na društvenim mrežama, tako i na sajtu Rotten Tomatoes. Iako mnogi priznaju da je prvoj sezoni potrebno malo vremena da se zahukta, opšti je zaključak da je serija cjelokupno "bolja" od "Game of Thrones". Na Redditu je jedan fan opisao seriju kao "gusarsku verziju Igre prestola“.

"Gusarska GOT, ali bolja“, "To je gusarska serija koja je superiorna u odnosu na Igru prestola!", "Da, uz napomenu da je "Black Sails" postajala sve bolja iz sezone u sezonu, dok je GOT išla silaznom putanjom", "Najbolja serija ikada napisana i režirana“, "Pogledajte ovu seriju odmah. Sve što je publika poklonila "Game of Thrones", trebalo je dati "Black Sails". Četiri sezone srceparajućih priča o likovima, predivni istorijski vizuali, izuzetno režirane akcione scene i nevjerovatna gluma.“

"Kriminalno potcijenjena serija“

Na sajtu Rotten Tomatoes, serija "Black Sails“ ima prosječnu ocijenu od 83 odsto za sve četiri sezone.

"Kriminalno potcijenjenom serijom", "Apsolutni dragulj, jedna od mojih omiljenih serija svih vremena. Ne mogu da vjerujem da nije poznatija/popularnija", "Najbolja fantazijska TV serija svih vremena! Napravljena kao roman – poglavlja i likovi se postepeno razvijaju. Prava škola za radnju i sporo otkrivanje priče", nizali su se komentari.

Sve četiri sezone serije „Crne jedra“ sada su dostupne za gledanje na Netfliksu.