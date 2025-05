Zaboravljeni dragulj na Netfliksu: Zemlja izumire, ljudi se biju za vodu i odlaze na Mjesec, tamo ih čeka horor

Iako se "The Silent Sea" razvija sporije od "Train to Busan", osam epizoda ove serije koristi svoju dužinu da pažljivo gradi napetost.

U moru postojećeg korejskog sadržaja na Netfliksu i novih serija koje se pojavljuju gotovo svake nedjelje, lako je da se starije priče izgube u besomučnoj potrazi za sledećim naslovom.

Ograničena serija "The Silent Sea" iz 2021. godine jedan je od takvih dragulja koji su neopravdano zanemareni – mračna kombinacija distopijskog užasa, klaustrofobične atmosfere i uznemirujućih horor elemenata, uz 80% pozitivnih ocjena kritike na sajtu Rotten Tomatoes. Ova serija definitivno zaslužuje vašu pažnju, bilo da je pogledate u jednom dahu ili polako, u ritmu njenog sablasnog napetog tempa.

"The Silent Sea" će posebno privući fanove filma "Train to Busan", kultnog horor ostvarenja iz 2016. godine koje se često naziva vrhuncem savremenih zombi filmova. Iako su u pitanju različiti autori (seriju potpisuju scenaristkinja Park Eun-kyo i reditelj Choi Hang-yong), ove dve priče imaju više zajedničkog nego što se na prvi pogled čini – apokaliptično okruženje, mutirajući virus, borbu za opstanak, moralne dileme i, što je posebno zanimljivo, istog glavnog glumca.

O čemu se radi u seriji "The Silent Sea"?

Radnja serije smještena je u 2075. godinu, kada je čovječanstvo na ivici istrebljenja. Zbog drastičnih klimatskih promjena, većina pijaće vode na Zemlji je kontaminirana, a planeta trpi ogromnu sušu. Ljudi ne mogu da prežive više od nekoliko dana bez odgovarajuće hidratacije, a čak ni najgenijalniji umovi ne uspjevaju da pronađu rješenje – smrtnost raste vrtoglavom brzinom.

U posljednjem pokušaju da se spasi svijet, korejska svemirska agencija SSA šalje tim naučnika i vojnika u svemirsku bazu Balhae, napuštenu istraživačku stanicu na Mjesecu. Njihova misija je da pronađu tajanstvenu supstancu koja bi mogla da generiše beskonačne količine bezbjedne vode. Ekspediciju predvode astrobiološkinja Song Ji-an (koju tumači Bae Doona iz filma Rebel Moon) i kapetan Han Yoon-jae (Gong Yoo, poznat iz Train to Busan).

Balhae je ranije napušten nakon radijacione nesreće u kojoj je poginulo 117 članova posade, među kojima i Songina sestra. Uvjerena da SSA krije istinu, Song pristaje na misiju uprkos sumnjama. Situacija postaje još misterioznija kada se njihova letjelica sruši daleko od stanice. Povređena ekipa, bez načina da se vrati, uskoro otkriva zastrašujuću istinu – tela u Balhaeu nisu umrla od radijacije, već su se udavila. Stanica takođe nije napuštena – u njoj vreba misteriozno stvorenje, a leševi prenose smrtonosni virus kroz vazduh.

Klaustrofobični horor

Iako se "The Silent Sea" razvija sporije od Train to Busan, osam epizoda ove serije koristi svoju dužinu da pažljivo gradi napetost. Park i Choi uspješno kombinuju elemente trilera, misterije i naučne fantastike, a sve to obogaćuju snažnim društvenim, filozofskim i ekološkim temama. Uvodna epizoda odiše tugom, ali služi kao temelj za postavljanje ekstremno visokih uloga – jer u pitanju je borba za opstanak ljudske vrste.

Kada se ton serije promjeni iz zamišljenog SF trilera u punokrvni horor, napetost raste bez predaha. Ako je "Train to Busan" zarobio ljude i zombije u brzom vozu, "The Silent Sea" stiska svoj likovni ansambl unutar mjesečeve stanice, suočene sa virusom koji groteskno mijenja ljudska tijela i neprijateljem iz sjenke. Song, Han i njihov tim stalno su u opasnosti – trče, kriju se, pokušavaju da osposobe komunikaciju i obezbjede dragocjenu supstancu.

Dodatnu težinu donosi činjenica da se nekim članovima tima ne može vjerovati. Atmosfera Balhaea i način na koji se užasi razotkrivaju podsjećaju na Ridley Scottov klasik Alien. Serija djeluje kao metaforična omča koja se sve više steže oko gledalaca, ostavljajući ih bez daha.

Za sada, Netfliks nije potvrdio drugu sezonu serije The Silent Sea, niti su se pojavile zvanične informacije o nastavku. Prema članku portala Yahoo, malo je vjerovatno da će se serija nastaviti.

