Ako je kraj ovakav, znamo šta slijedi u 3. sezoni: Uporedili smo "The Last of Us" sa igrom

Uporedili smo drugu sezonu serije "The Last of Us" sa popularnom video igrom i zbog nekoliko detalja smo jako razočarani.

Izvor: YouTube/Max/printscreen

Druga sezona serije "The Last of Us" završena je, a emocije su podijeljene. Za neke, ovo je bila još jedna briljantna adaptacija "Naughty Dog" igre, za druge - propuštena šansa da se prikaže suština glavne junakinje.

Ukoliko pak niste odgledali seriju ni igrali igru, i ne želite da saznate ključne detalje iz radnje, možda je bolje da ovaj tekst sačuvate za kasnije. U nastavku analiziramo razvoj likova, ključne scene i ono što nas čeka u trećoj sezoni.

Ako ste igrali igru više puta, vjerovatno i vi osjećate da je Eli koju gledamo na ekranu daleko od one koju poznajemo iz igre.

Svi mi koji smo prošli igru, još jednom smo morali da se suočimo najprije s bolom gubitka Džoela. Ne samo zbog toga što je ubijen, već i zbog načina na koji je ubijen. Način na koji je ta scena izvedena ostavio je mnoge fanove prazne, iznervirane i pogođene.

Izvor: YouTube/Max/printscreen

Ali, jedno nismo očekivali - da nam bude oduzeto ono što je trebalo da bude srž ove sezone: surova, mračna i odlučna Eli. A upravo to se dogodilo. I to možda najviše boli.

Gdje je nestala borbena Eli?

Kada je prva sezona serije "The Last of Us" stigla na ekrane, fanovi su bili uvjereni da će to biti verna adaptacija jedne od najemotivnijih video igara svih vremena. Iako je prva sezona donijela mnogo toga što je fanovima igre bilo poznato i drago, druga sezona je donijela drastične promjene u dinamici likova, što nije prošlo nezapaženo. Najveće promjene, čini se, odnose se na način na koji je prikazana Eli, lik koji su mnogi zavoljeli upravo zbog njene borbenosti i snage.

Mnogi fanovi smatraju da Eli iz serije nije uspjela da prenese kompleksnost lika iz igre. Iako je Bela Remzi dala snažnu glumačku izvedbu, neki kritičari smatraju da je njen lik u seriji prikazan kao "razmažena tinejdžerka" koja je često impulsivna i nedovoljno zrela, dok je u igri Eli bila odlučna, racionalna i emocionalno duboka.

U igri Eli više puta pokazuje koliko je ta potraga za Ebi duboko lična i sveprožimajuća. Odluke koje donosi su ekstremne, ali djeluju kao logična posljedica njenog bola. U seriji, iste te odluke često djeluju impulsivno, nepromišljeno - kao da dolaze od tinejdžerke koja luta, a ne od osobe koja svjesno srlja u osvetu.

Jedna od ključnih scena posljednje epizode druge sezone je trenutak kada Eli ubija Ovena i Mel. U igri, to je brutalna, ali emocionalno kompleksna scena. Eli ne zna da je Mel trudna, ubija u samoodbrani, ali kada sazna istinu, njena reakcija nije histerija, niti panika. Ona je slomljena iznutra, ali ostaje uspravna. I dalje zrači onom tišinom borca koji je, uprkos svemu, sposoban da nastavi dalje. To je Eli koju igrači znaju - ranjena i skrhana bolom, ali opasna. Odlučna, ali puna unutrašnjih lomova.

U seriji, pak, ista scena je reinterpretirana kroz pokušaj da se Eli dodatno "humanizuje". Prikazuje se kako se trza na sopstveni pucanj, djeluje zaprepašćeno, a zatim pokušava da spasi Melinu bebu - što je detalj koji ne postoji u igri. Time ne samo da je narušena kontinuitet njene borbene, ali opravdane hladnokrvnosti, već se i čitava scena prelama kroz jednu emocionalnu matricu koja ne pripada toj verziji Eli.

Nije problem što Eli pati - naprotiv. Ali, problem je u tome što njena patnja u seriji često potire njen borbeni duh. A fanovi igre ne vole Eli zato što je simpatična. Vole je jer je opasna, odlučna, mračna i željna osvete. Jer je istovremeno i tinejdžerka i ratnica. U toj sceni, ta njena kompleksnost jednostavno nestaje.

The Last of US Izvor: YouTube/Max

Izgubljena dinamika

Serija nije uspjela ni da izgradi odnos između Eli i Džesija. Ne samo zato što su dijalozi loše napisani, već i zato što je balans među njima narušen. U igrici, Eli parira Džesiju - možda je mlađa, ali je odlučna, fokusirana, pa čak i racionalnija u nekim trenucima.

Izvor: HBO / Avalon / Profimedia

U seriji, ona djeluje nedoraslo. Džesi razmišlja o zajednici, budućnosti, očinstvu. I da, postoji momenat u posljednjoj epizodi, kada Eli uzima knjigu za bebu i stavlja je u ranac. Vjerovatno su scenaristi željeli da nam dočaraju da je Eli zrela i spremna za roditeljstvo. Ali, to je premalo, prekasno.

Eli i Dina - ko vodi koga?

Najveća razlika između igre i serije možda se ogleda u odnosu Eli i Dine. U igrici, Dina je saputnica. Tu je da podrži, da postavi pitanje, da isprati Eli - ne da je vodi. U seriji, Dina sve češće preuzima ulogu pokretača, glasa razuma, zaštitnice.

U posljednjoj epizodi, kada zbrinjava Eline rane na leđima, ta scena djeluje ubačeno iz obaveze, bez pravog emocionalnog naboja. U igri, taj trenutak je bolan, dirljiv, a Elina rečenica "Natjerala sam je da govori" zauvijek ostaje urezana.

Izvor: YouTube/Max/printscreen

I još nešto - gdje je narukvica za sreću? Da, taj momenat jeste prikazan i u seriji, ali ne sa sudbinom kakva je u igri. U igri, Dina daje Eli narukvicu, a Eli odgovara: "Ne vjerujem u sreću." To je Eli. Ona ne prepušta stvari slučaju. Ona je sila koja ruši sve pred sobom, ne neko ko se oslanja na simboličnu zaštitu.

Ko nas je kupio? Dina. Bez dileme.

Ako bismo morali da izdvojimo jedan lik koji je zablistao u drugoj sezoni - to je Dina. Izabela Mersed nije je samo vijerno prenijela na ekran, već joj je udahnula dodatnu toplinu, dubinu i snagu. Toliko, da se mnogi koji su igrali igricu slažu da je ova Dina još voljenija i autentičnija od one iz igre.

Izvor: YouTube/Max/printscreen

Dina je u seriji snažna, nježna, razumna, ali i odlučna - pravi oslonac Eli, ali ne kao pasivni pratilac, već kao osoba koja zna kada da je zaustavi, a kada da je podstakne. Svaka scena s Dinom donosi stabilnost, emociju i neku tišinu koja nedostaje Eli, posebno u trenucima kada djeluje izgubljeno.

Šta nas čeka u trećoj sezoni?

Iako nećemo spojlovati, dovoljno je reći da će dinamika između likova biti još napetija, brutalnija i emocionalno kompleksnija.

Znamo da će treća sezona donijeti veću fokusiranost na Ebi, što je već potvrđeno. To automatski znači preplitanje dva svijeta - Eli i Ebi, i dublje istraživanje teme osvete, krivice, gubitka i oproštaja.

Izvor: YouTube/Max/printscreen

Ako tvorci serije budu hrabri kao što je to bila igra, gledaoce čeka priča koja ruši sve što misle da znaju o protagonistima i antagonistima. Biće to sezona u kojoj niko neće ostati ravnodušan.

A do tada, ostaje nam da se pitamo zašto smo dobili Dinu koju nismo ni sanjali i Elu koju nismo željeli. Hoće li Eli iz igre konačno stići na male ekrane?

