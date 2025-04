Pogledali smo drugu sezonu "The last of us": Zapanjujući preokret u svijetu sa jezivom dilemom

Pažnja! Tekst može sadržati spojlere, ukoliko niste pogledali drugu sezonu hit serije.

Izvor: Youtube printscreen / Max

Adaptacija video igre "The Last of Us" osvojila je mnoge pohvale zbog svoje mračne, ali ljudske prve sezone. Usred prividne civilizacije, druga serija je prava odiseja sa mnoštvom preokreta.

I pored svih tih mutiranih zaraženih stvorenja koja lutaju okolo, "The Last of Us" nikada nije bila o zombijima. Prva sezona serije funkcionisala je tako dobro zbog rastuće veze između glavnog lika Džoela i Eli, tinejdžerke iz sirotišta, zbog koje je unajmljen da je preveze preko zemlje, a koja na kraju postaje njegova usvojena kćerka.

Pogledajte trejler druge sezone:

The Last of Us, sezona 2 Izvor: YouTube

Zombiji dodaju opasnost, napetost i akciju, ali snaga serije leži u duboko osjećajnom prikazu toga kako ljubav opstaje čak i u apokalipsi zombija, sa Džoelom i Eli kao novom porodicom.

Druga sezona donosi drastičan obrt u radnji, koji je zaista najšokantniji preokret u hit seriji kog se sjećam, obrt koji je previše izuzetan za otkrivanje. Neočekivani tvist pokazao se kao uspješan recept za brilijantnost, kao što je to bilo u slučaju serije "The Bear", koja je u drugoj sezoni zamijenila prodavnicu sendviča sa restoranom visoke klase. Ali, velika promjena u "The Last of Us" predstavlja razarajući kreativni izbor.

I dalje postoje veliki usponi i emotivni momenti. Pedro Paskal i dalje pruža harizmatičnu i dirljivu izvedbu kao Džoel, omogućujući nam da vidimo kako je preživio i postao otporan, ali i nježnost koja je opstala. Bela Ramzi takođe oštro definiše odlučnu Eli. Međutim, preokret u radnji razdire srce serije, ostavljajući umanjenu sjajnu verziju kakva je nekada bila.

Nova sezona počinje snažno, nastavivši priču pet godina nakon što je prekinuta. Džoel i Eli su sada smješteni u Džekson, Vajoming, a početne epizode vješto evociraju atmosferu starog vestern filma. Grad je zatvoren ojačanim zidovima, a konjske zaprege kreću se glavnim ulicama. Građani na konjima, uključujući i glavne likove, patroliraju područjem van kapija tražeći zaražene.

Najuzbudljiviji, akcijom ispunjeni trenutak dolazi brzo, kada horde zaraženih napadaju barikade Džeksona dok mještani pucaju sa krovova. Ali, opasnost dolazi i s drugih strana. Kejtlin Divir igra Ebi, nemilosrdni novi lik koji traži Džoela, zaklinjući se na osvetu zbog njegovog napada na bolnicu. Kao i u prvoj sezoni, i ova se bavi društvom u kojem ubijanje poprima drugačije moralno značenje, i čak zaraženi voljeni ljudi moraju biti ubijeni.

Ebi je samo jedan od likova koji se bore sa tim pitanjima: kada je ubijanje prihvatljivo u ovom post-apokaliptičnom svijetu? Kako ljudi razdvajaju osvetu i pravdu? To je još uvijek snažna tema.

Pogledajte kadrove:

Vidi opis Pogledali smo drugu sezonu "The last of us": Zapanjujući preokret u svijetu sa jezivom dilemom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 12 / 12 AD

Međutim, priča brzo skreće u lošem smjeru, kada šalje Eli i Džeksona na opasan put. Scena po scena, napadi zombija mogu biti mučni. Stvorenja izgledaju odvratno, mozgovi im izlaze iz glava dok iskaču iz sjenki u tamnim podrumima. Ali, napadi sada dolaze prečesto i predvidivo.

I koliko god da navijate da Eli i Dina priznaju svoju privlačnost, one provode toliko vremena izbjegavajući zaražene, kao da je ubijanje zombija zaista glavna svrha serije, da njihova veza ne može da se mjeri sa onom između Džoela i Eli. Epizoda sa flešbekom, koja popunjava pet godina između sezona Doela i Eli je izuzetno emotivna, među najboljima iz novog seta epizoda. A takođe otkriva koliko serija zavisi od dinamike između njih.

(Mondo)