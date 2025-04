"The Last of Us" je upravo donio najkontroverzniji preokret: Hoće li se fanovi igrice pobuniti zbog Džoela?

Upozorenje! Tekst sadrži spojlere za 2. epizodu druge sezone serije.

Izvor: Youtube printscreen / Max

Ljudi, to je to - Pedro Paskal se zvanično oprostio od serije! Džoel, jedan od dva glavna junaka HBO-ove adaptacije popularne video igre The Last of Us, je mrtav.

Ubila ga je grupa bivših članova Vatrenih mušica u drugoj epizodi druge sezone, koja je emitovana ove nedjelje. Vatrene mušice, možda se sjećate, su paravojna organizacija koju je Džoel uništio na kraju prve sezone. Pokrenuo je taj napad, jer nije mogao da podnese pomisao da Eli, djevojčica koja mu je postala kao kćerka, bude žrtvovana u potrazi za lijekom protiv gljivičnog virusa koji je uništio svijet.

The Last of us serija Pedro Paskal i Bela Remzi

Izvor: Youtube printscreen / Rita

U tom smislu, ne može se baš reći da Džoel to nije zaslužio. Ipak, teško je gledati njegovu brutalnu smrt - kako u igri, tako i sada na ekranu. Ali, taj ključni trenutak bio je neizbježan: Džoel biva prebijen do polusvjesnog stanja palicom za golf, prije nego što sve konačno završi pred vezanom Eli, ni manje ni više sa metalnim šiljkom kroz uvo. To je kraj. Nema čudesnog izlječenja. Nije bio san. Pedro Paskal će se ubuduće pojavljivati samo u flešbek scenama.



Oni među nama koji su igrali igre, znali su da treba da strahujemo od ove scene, iako nije bilo jasno kada ili čak da li će HBO ostati vijeran izvornom materijalu i zaista ubiti jednog od svoja dva glavna junaka. Da li je ova scena možda djelovala pomalo preuveličano? Možda previše samosvjesno u svom prikazu krvoprolića? Kao da je pokušavala da potvrdi svoj "književni" autoritet? Ne bismo vam zamjerili ako ste to tako doživjeli, jer, u mnogim aspektima posvećenost velikim, naglim dramatičnim zaokretima odavno je ključni dio mitologije "The Last of Us". Ponekad ta subverzija donese sjajan efekat. A ponekad? Pa, sve zavisi kako kome legne.

Evo kako izgleda igrica:

Vidi opis "The Last of Us" je upravo donio najkontroverzniji preokret: Hoće li se fanovi igrice pobuniti zbog Džoela? The Last of Us Part II Official Story Trailer video (MobIT) The Last of Us Remastered video (MobIT) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO / PlayStation Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO / Naughty Dog Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO / The Last of Us Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO / Naughty Dog Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO / Naughty Dog Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO / Naughty Dog Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO / Naughty Dog Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: PlayStation Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: PlayStation Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zašto Ebi želi da ga ubije?

Jednostavno: Džoel je ubio njenog oca - jednog od ljekara koji su operisali Eli na kraju prve igre. Ovo je jedan od ključnih momenata u kojem se Tv serija razlikuje od video igre. Na PlayStationu, tuga u srži Ebine osvete pažljivo se razvija kroz sate flešbekova - polako razotkrivajući kontekst Džoelove propasti i sve ljude koje je povrijedio. Na HBO-u, međutim, sva objašnjenja dobijamo odmah, unaprijed.

Umjesto da Džoel putuje sa svojim bratom Tomijem (Gabrijel Luna), u seriji je s Dinom (novom Eliinom djevojkom, koju igra Izabela Mersed) kada spasavaju Ebi (Kejtlin Diver) od horde zaraženih. Ona ih vodi nazad do planinskog doma, gdje se postavlja zamka. Dina biva onesposobljena anestetikom, dok Ebi izvodi monolog dostojan zlikovca iz Džejmsa Bonda, precizno navodeći razloge za osvetu: Džoel je ubio njenog oca, uništio Vatrene mušice i presjekao jednu od rijetkih nada čovječanstva za lijek, itd. Njeni saborci iz osvete suzdržano negoduju u pozadini. I oni žele Džoelovu smrt - ali ne na ovakav način, što predstavlja jasan kontrast sa slijepom mržnjom prikazanom u igri. Na kraju, dok Eli (Bela Remzi) nemoćno posmatra, Ebi okončava Džoelov život probadajući mu uvo šiljatim dijelom polomljene palice za golf.

Pogledajte trejler za drugu sezonu serije:

The Last of Us, sezona 2 Izvor: YouTube

Sve u svemu, to je prilično verna adaptacija, ali takođe ističe ključnu zamjerku pojedinih fanova "The Last of Us", dok serija korača dalje u kompleksan i kontroverzan teren jedinog nastavka igre. Kada se sjetimo koliko su igra i prva sezona pažljivo uvodile moralne dileme, koliko su odlučno odbijale da ponude lake odgovore na teška pitanja, ne možemo a da se ne osjetimo pomalo uskraćeno nastavkom koji uporno podsjeća na već dobro poznatu, pojednostavljenu pouku: Osveta nikada nije toliko zadovoljavajuća, koliko nam se u mašti čini da će biti, piše "Slate".

Ovo je ključni trenutak, prelomna tačka za jedan od HBO-ovih najvećih hitova. Da li će publika zaključiti da je serija zaista zaslužila Džoelovu smrt? Ili će, kao i mnogi gejmeri prije njih, osjetiti da ipak nešto nedostaje?

Pogledajte još kadrova iz druge sezone:

Vidi opis "The Last of Us" je upravo donio najkontroverzniji preokret: Hoće li se fanovi igrice pobuniti zbog Džoela? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: printscreen/youtube/Max Br. slika: 12 12 / 12 AD

Anketa Da li vam se sviđa druga sezona The Last of Us? Da, sjajna je! 0% (0)

Ne baš 0% (0)

Planiram da pogledam 0% (0) Povratak na glasanje Da li vam se sviđa druga sezona The Last of Us? Da, sjajna je!

Ne baš

Planiram da pogledam Glasaj Rezultati

(MONDO)