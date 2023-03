THE LAST OF US - Recenzija: Još jedan naslov o zombijima ili nešto više?

Nakon devet epizoda, vrijeme je da sumiramo utiske o adaptaciji jedne od najboljih gejming priča za širu publiku.

Kada smo čuli da će HBO na sebe preuzeti zadatak snimanja adaptacije The Last of Us igre, odnosno jedne od najboljih priča među gejming naslovima, lagali bismo kada bismo rekli da nismo strijepili od još jednog potpunog promašaja koji je pretjerao u kreativnim slobodama i na sebe navukao gnijev onih koji proveli sate i sate igrajući igru.

Međutim, kada smo saznali da će na njoj raditi Kreg Mazin, koji nam je donio hit mini-seriju Černobilj, kao i Nil Drakmen, jedan od tvoraca The Last of Us igre, stvari su se okrenule, te smo bili uvjereni da je jedan od njih idealan izbor da nam prenese dramu i težinu situacije, a drugi da nam vjerno prenese likove i spriječi ignorisanje izvornog materijala.

Kada već govorimo o likovima, izbor glumaca je takođe obećavao. HBO je birao imena sa kojima je već sarađivao, pa su glavne uloge pripale Beli Remzi (Eli), koju mnogi prepoznaju po ulozi Lijane Mormont u seriji Igra Prestola, i Pedru Paskalu (Džoel), koji je, kao i Bela, imao svoju ulogu u ekranizaciji knjiga Džordža R. R. Martina kao Oberin Martel, ali i koga smo gledali kao inspektora Penju u Netlix-ovoj hit seriji Narcos i Mandalorijanca u istoimenom Disney ostvarenju.

Radnja serije

Serija počinje imaginarnom TV emisijom iz 1968. godine, u kojoj je na fenomenalan način napravljen uvod u post-apokaliptični svijet, odnosno u pad čovječanstva izazvan pandemijom Kordiceps gljive koja zaražene ljude pretvara u zombije. Ukoliko nas neko pita, ovo je najbolja uvodna scena svih vremena i najbolji primer kako se rečima može dočarati prava drama koja je uslijedila.

Serija nije gubila previše vremena na padu civilizacije koji nam je prikazan kroz iskustvo Džoelove ćerke Sare, te smo već u prvoj epizodi vidjeli 20-godišnji vremenski, ali i lokacijski skok, koji nas je iz Ostina 2003. odveo u karantinsku zonu u Bostonu 2023. godine, gdje vrlo brzo saznajemo koje frakcije postoje i šta je Džoelova uloga u novom svijetu. Upravo na kraju prve epizode upoznajemo Eli, djevojčicu koja je imuna na Kordiceps, a naš junak dobija zadatak da je prošvercuje iz zone pored FEDRA patrola i odvede pravo u ruke pobunjeničkoj frakciji nazvanoj Svici (Fireflies).

Naravno, radnja serije bi vrlo kratko trajala kada bi zadatak bio lak i protekao po planu, pa je svijet unutar serije poprimio skoro cijelu širinu SAD i glavne likove odveo na dalek put.

Koliko je HBO bio vjeran izvornom materijalu

Ukoliko sagledamo priču u cjelosti, može se reći da je HBO ostao vjeran izvornom materijalu. Tokom devet epizoda, vidjeli smo brojne primjere kreativnih sloboda, ali ne i one koje utiču na sam kostur priče, te su oni koji su igrali The Last of Us na PlayStation konzolama prije svake nove epizode nepogrešivo znali koji će biti ishod.

Mazin i Drakmen su mijenjali postojeće likove, dodavali druge, ali sve u svrhu toga da se na što bolji način adaptira priča i istakne ljudskost u post-apokaliptičnom svijetu. Upravo smo na taj način dobili treću epizodu, koja je potpuno podijelila gledaoce. Iskreni da budemo, ne znamo šta da mislimo o ovoj epizodi. U jednu ruku je u pitanju možda i najbolja epizoda serije, ali u drugu je u pitanju filer epizoda koja osim te ljudskosti nije značajno pomjerila priču naprijed.

Jedna od naših najvećih zamjerki jeste što, u sezoni koja broji manje od 10 epizoda, to nije bila jedina filer epizoda, pa smo dobili i zloglasnu sedmu epizodu, koja, iako postoji u igri, nije donijela apsolutno ništa, a po kvalitetu nije mogla ni da priđe trećoj.

Svijet koji odiše post-apokalipsom

Ako postoji neki aspekt serije na koji nemamo zamjerku, onda je definitivno u pitanju svijet u kojem se odvija radnja serije. Porušeni gradovi, objekti koje je pregazilo vrijeme, napuštene zgrade, priroda i raznolika prostranstva prosto odišu post-apokalipsom i vjerno prenose ne samo ono što smo vidjeli u igri, već i dalek put koji Džoel i Eli moraju da pređu kako bi stigli do svog odredišta.

Likovi kao ključ svega

Kao što smo već rekli, Mazin i Drakmen su gotovu svu težinu serije oslonili na likove koji naseljavaju ovaj svijet. Zaista treba pohvaliti cijelu glumačku postavu na načinu na koji je prenijela svoje likove, a najveće zasluge, naravno, idu Paskalu i Remzi za prikaz Džoela i Eli, i njihov izbor se pokazao kao pun pogodak. Vjerno su nam prenijeli hemiju koju glavni likovi imaju u igri, pa ne treba da čudi da su neki od najboljih momenata serije upravo njihova interakcija i zbližavanje kako je priča serije napredovala.

Zadovoljni smo raznovrsnošću likova koje smo vidjeli, i nismo imali utisak da je svaki novi negativac jedan te isti lik u drugoj odjeći. Dopunjavanje i proširivanje sporednih likova je odrađeno skoro fantastično, ali jedinu zamjerku imamo na lika koji je iz nekog razloga u seriji gluv, što nije bio slučaj u igri. Jednostavno ne vidimo kako je ovo unaprijedilo išta, ali ukoliko niste imali priliku da igrate hit naslov, sumnjamo da ćete mariti.

Kada već dajemo zamjerke, moramo se dotaći i zombija. Iako su zombiji tema koja je već dosadila svima, zaista nam je žao što ih nismo vidjeli više u seriji, pogotovo jer su sušta suprotnost u odnosu na ono što nas je navikla serija The Walking Dead. U The Last of Us svijetu, zombiji se ne kreću brzinom 80-godišnjaka, već ka svom plijenu jure punim sprintom, predstavljajući opasnost koja nas je držala na ivici stolice svaki put kada bismo ih vidjeli na ekranu, te ostaje utisak da ih nije bilo dovoljno.

Međutim, ako već zombiji nisu mogli da zadovolje dozu napetosti koju smo željeli, isto ne možemo reći i za opasnost koja je vrebala od ljudi. Nije postojala borba u kojoj naši junaci nisu bili ranjivi, odnosno u kojoj su djelovali kao nesavladiv plijen, pa kada je konačno došla ta zadnja epizoda u kojoj je viđen nadljudski podvig, isti je djelovao veoma efektivno.

Zaključak

Nema sumnje da HBO ima novi hit naslov u svojoj ponudi koji će jednako zadovoljiti gejmere i širu publiku. Iako nije bez mana, pogotovo kada su filer epizode i nedostatak zombija u pitanju, daleko je više pozitivnih stvari. Smatramo da nam je vjerno prenijeta izvorna priča, a da su dopune u velikoj mjeri bile odlično odrađene, baš kao i odabir glumačke postave.

Ukoliko još uvijek niste pogledali The Last of Us, imate našu toplu preporuku, jer vas čeka prava avanturistička drama i post-apokaliptični svijet kakav se rijetko viđa na malim ekranima. Međutim, ukoliko ste već pogledali seriju, a niste igrali ovaj PlayStation naslov, već za dvije nedjelje ćete imati priliku da to učinite, jer će Naughty Dog 28. marta lansirati The Last of Us Part I port igre za PC.

