Malo je reći da su reakcije na najnoviju epizodu serije The Last of Us bile oprečne, ali onda je Microsoft skrenuo raspravu na sasvim drugu stranu.

Izvor: HBO

Ukoliko ste sinoć imali priliku da na HBO striming platformi pogledate treću epizodu hit serije The Last of Us, ne sumnjamo da niste ostali ravnodušni, kao ni gledaoci širom svijeta. Međutim, ova epizoda je izazvala ogromne kontroverze, a najbizarniji momenat se desio kada se Lulu Čeng Mizervej iz kompanije Microsoft uključila u diskusiju i odvela je u nekom sasvim drugom pravcu.

Nećemo otkrivati detalje najnovije epizode u slučaju da je još uvijek niste pogledali, ali ćemo vam reći da ako ste očekivali da dublje pratite putovanje Džoela i Eli, moraćete malo da skrenete s puta. Umjesto toga, čeka vas ljubavna priča.

Prema utiscima koje smo mogli da vidimo o ovoj epizodi, publika je ili oduševljena prikazanim, ili dijeli potpuno suprotno mišljenje, a oni neutralni kao da ne postoje. Međutim, kako je na ekranu prikazana gej romansa, odmah smo znali kakve reakcije možemo da očekujemo - oni kojima se svidjela epizoda optužuju drugu stranu za homofobiju, dok druga strana, iako jesmo vidjeli one kojima taj motiv smeta, uglavnom smatra da je epizoda bila filer, odnosno da su tvorci previše skrenuli u odnosu na izvorni materijal. IMDB najbolje oslikava ovu podjelu, gdje je (u momentu pisanja) oko 30.000 gledalaca dalo ocjenu 10/10, a oko 12.000 samo ocenu 1/10.

Ispod možete pročitati neke komentare na koje smo naišli:

Međutim, dok je rasprava trajala, najbizarniji momenat se desio kada je Lulu Čeng Mizervej pozvala FTC da obrati pažnju na uspjeh serije, u još jedanom pokušaju da nagovori Federalnu trgovinsku komisiju da odobri Activision-Blizzard akviziciju od strane kompanije Microsoft, kojoj se ovo regulatorno tijelo protivi, a koju je Srbija odobrila.

Mizervej je u svom nesvakidašnjem izlaganju na Twitter-u rekla da Sony "nastavlja da dominira" tržištem konzola, a da je njihova impresivna riznica originalnih naslova u igrama, serijama, filmovima i muzici zastrašujuća, potpisavši izjavu riječima da je "Sony prvi među nama" - i da biti sasvim u redu bez zaštite Federalne trgovinske komisije.