HBO potpuno podbacio, Skubi-Du za odrasle jedna od najgorih serija svih vremena

Velma je najgore ocijenjena HBO serija, odnosno treća najgore ocijenjena serija svih vremena! Može se reći da je publika nije baš najbolje prihvatila.

Izvor: HBO

Za mnoge gledaoce, HBO je u samom vrhu industrije po kvalitetnom sadržaju, i to ne bez razloga. Od Sopranovih do Kuće zmaja, njihove serije su prikovale milione gledalaca za ekrane, ali i pokrenule lavinu drugih odličnih naslova koje su se ugledale na njih. Upravo zbog toga, čelni ljudi kompanije moraju da objasne Velmu, novu seriju na njihovoj platformi, koja je nakon samo četiri epizode postala najgore ocijenjena HBO serija, odnosno treća najgore ocijenjena serija svih vremena po IMDB sajtu (1,3) na osnovu preko 41.000 glasova.

Izvor: SMARTLife

Ova serija, čija radnja se odvija prije avantura popularnog Skubi-Du crtaća i koja prati Velmu, štreberku iz poznate ekipe koja rješava misterije, je uspjela da na Rotten Tomatoes sajtu bude ocijenjena sa samo 50% od strane kritičara i 6% od strane publike, što se gotovo nikada ne dešava kod ovakvih ostvarenja.

Upravo zbog toga, HBO neće imati taj luksuz da za niske ocjene okrivi grupu trolova, neopranih neandertalaca i rasista koji su ljuti zato što glavni likovi imaju drugačiju boju kože u odnosu na original, već će morati uradi jednu od sljedeće dvije stvari: da smisli jedan od najkreativnijih izgovora svih vremena ili da iskreno objasni svojoj publici kako se desilo da se ova katastrofa nađe u njihovom repertoaru.

Ukoliko imate viška vremena, toplo vam preporučujemo da ne pogledate dostupne epizode, već da to vrijeme provedete kvalitetnije, gledajući u zid ili kotrljajući kamen u blatu. Na našu žalost, žrtva smo sopstvene radoznalosti i možemo vam mirne duše reći da ovo nije jedan od onih naslova koji je toliko loš da je zanimljiv. Ne, jednostavno je loš.

Prikazani likovi, uprkos tome što su tinejdžeri, nemaju dodirnih tačaka sa likovima koje mi pamtimo, a samosvjesnost serije je toliko naporna da se gotovo graniči sa fizičkim bolom. Nemamo pojma kome je ova serija namijenjena, ali mi definitivno nismo ta publika - pogotovo kada je "humor" u pitanju. Za ostvarenje koje sebe opisuje kao humorističko, ne sjećamo se da nas je neka scena nasmijala, ali ni da smo jače izbacili vazduh iz nosa. Izgleda da je HBO morao da ritualno žrtvuje jednu seriju kako bi The Last of Usbio potpuni hit.