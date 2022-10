Posljednja epizoda "Kuće zmaja" procurila na internet dva dana prije premijere

Finalna epizoda serije "Kuća zmaja" (House of the Dragon) pojavila se na piratskim stranicama, a HBO prati situaciju i uklanja kopije.

Izvor: YouTube/House of dragon

Finale prve sezone serije "Kuća zmaja" (House of the Dragon), nasljednice rekordera "Igra prestola" koja je oborila sve rekorde gledanosti, procurilo je na Internet u petak, dva dana prije emitovanja epizode na HBO-u i početka emitovanja na HBO Maxu.

PR HBO-a za Variety je u saopštenju naveo da je do ileganog čina došlo od distributivnog partnera u Evropi, na Bliskom istoku ili u Africi, te da aktivno prate situaciju i uklanjaju kopije koje su se pojavile na piratskim stranicama.

"Svjesni smo da je deseta epizoda 'Kuće zmaja' postavljena na ilegalne torrent stranice. Čini se da potiče od distributivnog partnera u regionu EMEA", navedeno je u izjavi.

"Razočarani smo što je ova nezakonita radnjaporemetila iskustvo gledanja za vjerne obožavatelje serije, koji će moći da vide netaknutu verziju epizode kada bude premijerno prikazana u nedjelju na HBO i HBO Maxu, gdje će biti emitovana isključivo u 4K", poručeno je iz HBO-a.

Izvor: YouTube/House of dragon

Iako do sada nije bilo ovakvih situacija kada je u pitanju "Kuća zmaja", za franšize ovakva situacija nije neuobičajena. "Igra prestola" (Game of Trones) često je bila žrtva piraterije, naročito u posljednjim sezonama, kada su informacije toliko curele da je HBO prestao da sarađuje sa medijima i daje im unaprijed materijal za seriju. Ali, ni to nije sprečilo problem, pa su se u osmoj sezoni epizode pojavile i na legitimnim platformama pre planiranog emitovanja.

Dakle, za popularne serije ništa novo, ali za verne fanove koji obožavaju da gledaju omiljene likove i epizode u 4K - prava katastrofa!