Proglašeno je najljepše ime na svijetu: Zvuči prelijepo na raznim jezicima, a ima i nevjerovatno značenje

Izvor: Shutterstock

Prilikom biranja imena za dijete, roditelji se vode različitim željama. Neki žele da njihovo dijete ponese neko originalno ime, nesvakidašnje, drugi vole samo kratka ii samo duga imena, neki žele baš popularno ime itd.

Ako ste u potrazi za savršenim imenom, možda postoji jedno koje je savršeno za vas jer je, naučnom studijom, proglašeno najlepšim na svijetu.

Dr Bodo Vinterdi, kognitivni lingvista i istraživač sa Univerziteta u Birmingamu, sproveo je studiju sa nekoliko učesnika. Oni su slušali izgovaranje stotine imena, a naučnici su analizirali njihove reakcije.

Jedno ime se posebno izdvojilo, zahvalujući melodičnom zvuku i muzikalnosti na različitim jezicima, a u pitanju je – Sofija.

Značenje i porijeklo imena Sofija

Prema pisanju Official First Name iz 2023. godine, ime Sofija je u različitim oblicima (Sophia, Sofie, Sophy, Sophie) postalo popularno širom svijeta. Inače se koristilo od davnina u istočnim provincijama Rimskog carstva, pa je zatim postalo veoma rasprostranjeno u zemljama grčkog govornog područja i kasnije se proširilo u slovenske regione, da bi se širom Evrope koristilo u 16. veku.

Pored toga što je vrlo medolično, ljudima se uglavnom dopada i značenje ovog imena. Sofija potiče od drevne grčke reči σοφία i znači "mudrost".

Kakvu ličnost ima Sofija

Može li ime djeteta da utiče na njegovu ličnost? U svakodnevnom životu, Sofija je neko ko izdvaja vrijeme da promisli o stvarima i analizira ih. Nije od onih osoba koje djelaju nepromišljeno, voli da sve isplanira i očekuje neočekivano, kako bi izbjegla neke neprijatne situacije, prenosi netmums.com.

Sofija je prema svojim prijateljima vrlo pažljiva i zaštitnički nastrojena, bliski ljudi na nju mogu da računaju u svako doba dana i noći, i tačno zna kako da ih utješi i podrži.

Ženske osobe koje nose ovo prelijepo ime su po prirodi veoma šarmantne i kao magnet privlače ljude oko sebe. Svojim osmijehom i pozitivnom energijom, željom za životom, one dijele svoj sjajan smisao za humor sa svima u okolini.

Kada je u pitanju posao i karijera, Sofija je vrlo ambiciozna, odlučna u ostvarenju svojih ciljeva i snova, a odugovlačenje za nju nije opcija.

