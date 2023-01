The Last of Us prvi utisci: HBO ima novi hit

Premijerno je prikazana prva epizoda HBO serije The Last of Us

Izvor: HBO

U Beogradu je sinoć održana premijera nove HBO serije zasnovane na izuzetno popularnoj igri The Last of Us. Uprkos tome što je snimljena od strane kompanije koja nam je donela brojne megahitove i uprkos tome što je sama priča jedna od najboljih među gejming naslovima, ne sumnjamo da su mnogi spustili svoja očekivanja, pogotovo nakon serija kao što su The Witcher, Halo i Resident Evil. Ipak, prema prvoj The Last of Us epizodi, utisak je da nas čeka nešto sasvim drugačije.

Prije svega, moramo reći da je prva scena serije jedna od najboljih, ako ne i najbolja uvodna scena koju smo videli među naslovima ovog formata. The Last of Us se otvara fiktivnom televizijskom emisijom iz 1968 godine, u kojoj gosti govore o mogućnosti pandemije - temi koja nam je svima dobro poznata u stvarnom životu. Dok prvi sagovornik govori o masovnoj infekciji izazvanoj virusima, drugi (glumac Džon Hana) iznosi svoje tvrdnje o mnogo većoj opasnosti koja preti čovečanstvu - gljivicama koje preuzimaju kontrolu nad domaćinom i pretvaraju ih u "zombije". Zvuči suludo, ali se ideja zasniva na Kordicepsu, stvarnoj parazitskoj gljivici koja napada određene insekte. U videu ispod je možete vidjeti na djelu:

Kordiceps gljivica Izvor: National Geographic

Serija nas zatim vodi u 2003. godinu, odnosno prikazuje dan pre nego što je sve pošlo po zlu, a tu prvi put upoznajemo glavnog junaka Džoela Milera, kojeg glumi Pedro Paskal, mnogima poznat kao Oberin iz GoT, Mandalorijanac i inspektor Penja iz serije Narcos, njegovu ćerku Saru (Niko Parker) i njegovog brata Tomija (Gabrijel Luna).

Ne znamo zašto, ali posmatranje početka apokalipse je veoma fascinantno. Ovo je nešto što nismo imali priliku da vidimo u seriji The Walking Dead, a što je ispravio paralelni naslov Fear the Walking Dead. Ipak, The Last of Us je za kratko vrijeme u potpunosti uspio da nas potrese prikazanim scenama, držeći nas na ivici sedišta u bioskopskoj sali. Veliki razlog za to je ponašanje zombija u ovoj seriji. Za razliku od The Walking Dead univerzuma, gdje opasnost vreba u vidu smotanih i sporih "šetača", The Last of Us zombiji trče pod punim sprintom, manijakalno pokušavajući da se domognu svoje žrtve, a ovo je odličan recept da se tenzija "odvrne na 11".

Sve što dalje kažemo bi moglo da vam pokvari priču ukoliko još uvijek niste pogledali prvu epizodu. Ipak, ono što treba da znate jeste da je serija vizuelno maestralna, a ništa manje nismo očekivali od Krega Mazina, čoveka koji nam je doneo hit HBO mini seriju Chernobyl.

Glumci su odlično odradili svoje uloge, svet iz igre je verno prikazan, a radnja je vredna pažnje. Ukoliko se po jutru dan poznaje, pred nama je pravi megahit na čiju svaku sledeću epizodu ćemo sa nestrpljenjem čekati. Kada smo već kod epizoda - ima ih devet, a gledaocima u Srbiji će nova epizoda biti dostupna svakog ponedeljka na HBO Max streaming platformi.