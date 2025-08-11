Šta se dogodi kada lav prvi put proba zelenu salatu? Možda je kralj džungle, ali ni on nije spreman na baš sve

Lav nije krio koliko mu se nije dopalo novo iskustvo.

Izvor: Instagram printscreen/hausaroom

Lav je jedan od najsnažnijih i najupečatljivijih simbola divljine. Poznat je kao neustrašiv mesožder, kralj savane i predator koji s lakoćom savladava plijen. Ali šta se dogodi kada takva veličanstvena zvijer naiđe na nešto potpuno suprotno svom prirodnom meniju?

U viralnom snimku koji je izazvao lavinu komentara na mrežama, lav je dobio priliku da prvi put proba list zelene salate. Znatiželjno je zagrizao, vjerovatno ne znajući šta da očekuje…ono što je usljedilo govorilo je više od hiljadu riječi. Njegova nimalo oduševljena grimasa jasno je pokazala: ovo definitivno nije za njega.

Dok mu se naborano lice i zgrožen pogled nižu u kadru, korisnici ne prestaju da komentarišu: "Nije bitno kakva je ekonomska situacija, travu neće jesti", "Laviću, jedi svoje povrće i prestani da kukaš", "Moj pas je imao istu reakciju".

Iako se brzo vratio svom prirodnijem izboru hrane, ovaj kratki susret sa salatom pokazao je da čak i najopasniji predatori, poput lava, mogu imati vrlo izbirljiv ukus.

(MONDO)