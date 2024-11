Imamo recept: Šta je Dubai čokolada i zašto je svi pokušavaju napraviti

Ako ste proveli barem malo vremena na društvenim mrežama, sigurno ste naišli na viralnu Dubai čokoladu.

Izvor: Shutterstock

Ova poslastica, rođena u čuvenoj slastičarnici The Fix iz Dubaija, postala je prava zvijezda zahvaljujući platformama poput TikToka.

Snimci oduševljenih korisnika učinili su je globalno prepoznatljivom, a sviđa im se spoj kremaste pistacije, hrskavog kadaifa i glatke čokolade.

Hrskavi slojevi fino prženog kadaifa, u kombinaciji s neodoljivom kremom od pistacije, stvaraju kontrast kojem je teško odoljeti. Kadaif su zapravo tanki rezanci napravljeni od brašna i vode, piše Journal.hr

Zahvaljujući popularnosti, ljudi iz cijelog svijeta trude se napraviti vlastite verzije ovog slatkog fenomena. Iako mnogi možda nemaju priliku posjetiti Dubai, dobra vijest je da postoji mnoštvo recepata koji omogućuju da ovu luksuznu poslasticu napravite kod kuće. Sa samo nekoliko ključnih sastojaka – čokoladom, pistacijama i kadaifom – možete sami napraviti ovu čokoladu.

Recepti se razlikuju, no osnova ostaje ista – preprženi kadaif dodaje hrskavost, dok pistacija donosi bogatstvo okusa. Sve to obavijeno slojevima čokolade stvara desert koji je jednako vizuelno privlačan koliko i ukusan. Mnoge verzije uključuju prilagođavanje poput različitih vrsta čokolade ili dodatnih začina, no svi se slažu u jednom – Dubai čokolada je pravi hit i nešto što morate probati.

RECEPT: Dubai čokolada

Sastojci:

400 g čokolade

30 g maslaca

150 g kadaifa

200 g kreme od pistacije

Priprema:

Najprije rastopite čokoladu i ravnomjerno je rasporedite po kalupu u kojem planirate praviti čokoladice. Možete koristiti silikonski kalup, a ako ga nemate, možete iskoristiti kalup za mafine ili hljeb, prethodno obložen papirom za pečenje. Obavezno premažite čokoladom i stranice kalupa. Zatim usitnite kadaif, otopite maslac na tavi i dodajte usitnjeni kadaif. Pržite ga dok ne dobije blago zlatnu boju i postane hrskav. U međuvremenu, zagrijte kremu od pistacija i pomiješajte je s prženim kadaifom. Ovu smjesu stavite u kalup obložen čokoladom, prelijte još jednim slojem čokolade i ostavite u hladnjaku da se stisne. Nakon toga, čokoladice su spremne za posluživanje.

(Mondo)