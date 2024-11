Nova era BMW-a počinje u Mađarskoj, a predvodi je "naše gore list": Neue Klasse SUV stiže sljedeće godine

Proizvodnja "nulte" serije početak je završnih priprema za serijsku proizvodnju novog SUV modela, što šef proizvodnje BMW-a Milan Nedeljković ocjenjuje kao "važnu prekretnicu u puštanju u rad nove fabrike"

Izvor: BMW

BMW je, u novoj fabrici u mađarskom gradu Debrecinu, pokrenuo proizvodnu liniju na kojoj su sklopljeni prvi probni primerci nove generacije električnih automobila koje bi, prema ranijim najavama, trebalo da odlikuje radikalan zaokret u dizajnu i napredni baterijski pogoni.

Prva serija vozila, predstavnika nove linije električnih modela sa oznakom X, sklopljena je ovih dana i namenjena je testiranjima. Riječ je o automobilu zasnovanom na novoj Neue Klasse platformi, koje odlikuje brzo punjenje baterija i velika autonomija kretanja.

Proizvodnja "nulte" serije početak je završnih priprema za serijsku proizvodnju novog SUV modela, koja bi trebalo da počne krajem 2025. godine.

BMW fabrika u Debrecinu

Izvor: BMW

Šef proizvodnje i član Upravnog odbora BMW grupe, rodom Kruševljanin, Milan Nedeljković ističe da je probna proizvodnja prvih test vozila u Debrecenu "važna prekretnica u puštanju u rad nove fabrike".

To znači da, osim što se vozila "približavaju serijskoj zrelosti", istovremeno se testiraju svi logistički i proizvodni procesi, kako bi u predstojećem periodu bili potpuno optimizovani, prilagođeni stvarnim uslovima i spremni za nesmetan početak serijske proizvodnje.

Šef proizvodnje BMW Milan Nedeljković

Izvor: BMW Group

Kamuflirani "bubrezi"

Na prvoj zvaničnoj fotografiji (na vrhu teksta), jedan od prvih sklopljenih primjeraka prikazan je "kamufliran", kako najupečatljivi detalji dizajna (najpre, prednja maska sa čuvenim "bubrezima") ne bi bili uočljivi. Ipak, velika je vjerovatnića da je riječ o SUV modelu, po konstrukciji i izgledu sličnom konceptu BMW Vision Neue Klasse X, prikazanom u martu.

Taj koncept je najavio dizajnersko "vraćanje" na dosta uže "bubrege" nego na aktuelnim modelima. Automobil zadržava dimenzije sličnih SUV-ova srednje klase, pa je njegovo mjesto u gami bavarske marke i viđeno kao zamjena za aktuelni iX3.

Njegov pogonski sistem bi, prema najavama, trebalo da bude i do 25 odsno efikasniji u odnosu na postojeće električne modele BMW iste ili slične klase. Najavljeni domet i brzina punjenja baterija trebalo bi da budu i do 30 procenata veći.

Arhitektura pogonskog sistema zasnovana je na 800-voltnoj tehnologiji, a baterije će moći da se za samo 10 minuta dopune dovoljno za dodatnih 300 kilometara vožnje.

Od tehnoloških inovacija koje novi električni BMW donosi ističe se novorazvijeni sistem upravljanja koji koristi 10 puta snažniji računar, a najavljuju se i dodaci kao što je dvosmjerno punjenje, odnosno funkcije kao što su "Vehicle to Home", "Vehicle to Grid" i "Vehicle to Load".

