Ako ovih 8 savjeta i dalje dajete djeci - griješite: Što je nekad bilo mudro, danas ne pije vodu

Fascinantna stvar kod mudrosti je njena sposobnost da se razvija s vremenom i okolnostima - postoji značajna razlika između bezvremenske mudrosti i zastarjelih savjeta. Ako ovih 8 savjeta i dalje dajete djeci, jako griješite.

Izvor: Shutterstock

Postoji značajna razlika između mudrosti i zastarelih saveta - i to u relevantnosti. Zastarjeli saveti, iako su dati u najboljim namjerama, možda se ne odnose na složenost savremenog života.

Bezvremena mudrost se, međutim, prilagođava i razvija sa promjenljivim okolnostima, nudeći smjernice koje su primenljive kroz generacije. Stariji ljudi često dijele savjete koji zvuče duboko, ali više ne pogađaju cilj. A inteligentni pojedinci shvataju da je uviđanje razlike ključno. Vrijeme je da se preispitaju neke stare izreke.

1. Štedite za crne dane

Starije generacije često savjetuju da "štedimo za crne dane". Fraza dočarava slike kasica-prasica i novca skrivenog za teška vremena. Radi se o finansijskoj sigurnosti i opreznosti, konceptima koji su nesporno vitalni. Ali u današnjem složenom finansijskom okruženju ovaj savjet možda neće biti toliko koristan kao nekada.

Da biste povećali bogatstvo i osigurali finansijsku stabilnost, ulaganja su bolji put. Možda bi bilo prikladnije reći: "Investirajte u sigurniju budućnost."

2. Ne razgovarajte sa strancima

Ovo je savjet koji smo često slušali dok smo odrastali: "Ne razgovoaraj sa strancima“. Namjera iza ovog savjeta bila je bezbjednost. Roditelji i bake i deke podjednako su nam to ukucali u glavu da bi nas zaštitili od potencijalne štete. Međutim, ovaj savjet ne samo da je zastario već i ograničavajući.

Danas je umrežavanje od vitalnog značaja. Razgovor sa "strancima" može otvoriti vrata koja bi inače ostala zatvorena. Iako bi "ne razgovarajte sa strancima“ mogao biti dobar savjet za djecu, on ne važi u svijetu odraslih. Počnite da govorite: "Razgovarajte sa strancima – ali budite mudri“.

3. Ko rano rani dvije sreće grabi

Izreka "ko rano rani dvije sreće grabi" prenosi se s generacije na generaciju. Ona podržava ideju da uspjeh dolazi onima koji rano započnu dan. Ali naučna istraživanja nam govore drugačiju priču.

Naši cirkadijalni ritmovi, ili unutrašnji tjelesni satovi, određuju da li smo "jutarnje ševe" ili "noćne sove". Ova biološka sklonost utiče na naše nivoe produktivnosti u različito doba dana. Modernija verzija bi mogla biti: "Upoznajte vrijeme najveće produktivnosti i iskoristite ga na najbolji način“.

Izvor: Shutterstock

4. Brak je ključ sreće

"Brak je ključ sreće“ jeste fraza koju su mnogi čuli od svojih starijih rođaka dok smo odrastali. Implikacija je bila da je smirenje sa partnerom krajnji cilj i put do ispunjenog života. Međutim, studije su pokazale da lična sreća nije vezana za bračni status.

Iiako brak nekima može donijeti radost i ispunjenje, on nije jedini ili zagarantovani put do sreće. Ažurirani savjet bi mogao biti: "Kreirajte sopstveni put do sreće".

5. Gledajte svoja posla

"Držite se onoga što znate“ ili "Gledajte svoja posla" je fraza koju smo svi vjerovatno čuli u nekom trenutku. To je ohrabrenje da ostanemo u našim zonama udobnosti, da izbjegnemo rizike i potencijalni neuspjeh.

Ali on se baš ne uklapa u današnji svijet koji se brzo razvija. U svijetu u kome su promjene stalne i prilagođavanje je od vitalnog značaja, pridržavanje samo onoga što znamo da može ograničiti naše mogućnosti i lični rast. Možda je vrijeme da počnemo da govorimo: "Upusti se u nepoznato i učite iz njega."

6. Nikada ne pokazujte emocije

"Ne ne iznosite srce na dlan“ je savjet koji promoviše emocionalnu suzdržanost i podstiče nas da sakrijemo svoja osjećanja, da zadržimo spoljašnji izgled smirenosti i kontrole. Ali taj pristup može dovesti do emocionalnog potiskivanja i nedostatka istinske veze sa drugima.

Prihvatanje ranjivosti i dopuštanje sebi da pokažete emocije dovodi do dubljih odnosa, ličnog rasta i emocionalne slobode.

U današnjem svijetu, gdje se mentalno zdravlje i emocionalno blagostanje sve više prepoznaju kao suštinski, ova stara izreka bi mogla da se ažurira i da glasi "Pokažite emocije - u redu je biti ranjiv“.

Izvor: Shutterstock

7. Poštujte starije

Uobičajen savjet koji daju starije generacije. Ideja iza toga je da se oda počast onima koji su živeli duže i vjerovatno stekli više mudrosti zbog svog iskustva. Iako je poštovanje svih pojedinaca, bez obzira na godine, važno, ova izreka ponekad može da implicira da mlađe generacije treba bez sumnje da prihvate mišljenja i odluke svojih starijih.

Poštovanje treba da bude obostrano, a ne da zavisi samo od starosti. Mlađe generacije takođe donose svježe perspektive i vrijedne uvide, koji zaslužuju jednaku pažnju. Zato bi prikladnije bilo reći: "Poštovanje treba da bude obostrano, bez obzira na godine“.

8. Dobre stvari dolaze onima koji čekaju

"Dobre stvari dolaze onima koji čekaju“ je klasičan savjet. Strpljenje je, to implicira, vrlina koja će biti nagrađena. Međutim, pasivno čekanje često može dovesti do propuštenih prilika. U mnogim situacijama akcija i inicijativa su ono što zaista donosi dobre stvari. U savremenom svijetu, gdje se promjene dešavaju velikom brzinom, čekanje da dođu dobre stvari može da vas ostavi iza sebe. Često su oni koji traže prilike i preduzimaju odlučne akcije ti koji ubiru prednosti.

Zato bi možda savjet danas trebalo da glasi: "Dobre stvari dolaze onima koji djeluju".

(MONDO/Sensa)