Zimi vam je kosa neposlušna i beživotna? Ove domaće maske će je preporoditi

Zimi se kosa lako suši i postaje paperjasta. Otkrijte 5 prirodnih zimskih maski koje smiruju frizuru, vraćaju vlagu i čine kosu mekšom i sjajnijom.

Izvor: puchivida/Shutterstock

Zimi kosa gubi vlagu zbog hladnoće, grijanja i suvog vazduha, pa postaje suva i paperjasta.

Prirodne maske od banana, jogurta, aloe vere, jaja i piskavice efikasno smiruju frizuru.

Uz redovnu njegu i blage navike, kosa može ostati meka i sjajna i tokom zime.

Zima je divna – slojevita garderoba, topli napici, blago sunce. Ali zimska kosa? O tome se rijetko govori.

Jednog dana je poslušna, a već sljedećeg suva, paperjasta, puna "antenica" koje štrče na sve strane. Hladan vjetar, suv vazduh, grijanje u zatvorenom prostoru, vreli tuševi – sve to zimi radi protiv vaše kose. Vlaga iz vlasi nestaje gotovo preko noći.

Dobra vijest je da vam nisu potrebni skupi salonski tretmani. Većina onoga što vašoj kosi nedostaje već se nalazi u vašoj kuhinji. Ove maske su jednostavne, provjerene i – zaista djeluju.

U nastavku donosimo pet zimskih maski za kosu koje zaista smiruju neukrotivu kosu, umjesto da samo obećavaju rezultate.

Banana i med – kada je kosa suva kao slama

Postoje dani kada ni ulje ne pomaže. Tada na scenu stupaju banana i med.

Banana omekšava kosu i daje joj težinu, dok med vraća vlagu suvim vlasima. Idealna kombinacija za kosu koja je gruba, bez sjaja i neukrotiva tokom zime.

Potrebno vam je:

1 zrela banana

kašika meda

malo kokosovog ili maslinovog ulja.

Bananu dobro izgnječite (bez preskakanja ovog koraka), pomiješajte sa ostalim sastojcima i nanesite na dužinu i krajeve.

Držite oko 20 minuta, pa isperite blagim šamponom.

Rezultat se vidi odmah – kosa je mekša, manje naduvana i lakša za oblikovanje.

Banane

Izvor: Shutterstock

Jogurt i kokosovo ulje – klasik koji uvijek radi

Ovo je jedan od onih recepata na koje su se naše mame uvijek oslanjale – i s razlogom.

Jogurt zaglađuje dlaku, dok kokosovo ulje "zaključava" vlagu u vlasima. Jednostavno, ali izuzetno efikasno zimi.

Pomiješajte svjež jogurt i kokosovo ulje, nanesite od tjemena do krajeva, blago izmasirajte i ostavite 30 minuta. Isperite mlakom, nikako vrućom vodom.

Kosa postaje glatka, frizz se smanjuje, a osjećaj isušene kose nestaje.

Kokosovo ulje

Izvor: Shutterstock

Aloe vera i bademovo ulje – spas za suve krajeve

Zimi su krajevi kose često beživotni i lomljivi, dok tjeme može ostati masno.

Aloe vera hidrira bez otežavanja, a bademovo ulje daje sjaj i mekoću. Savršeno za kosu "pomiješanog raspoloženja".

Pomiješajte gel aloe vere sa malo bademovog ulja i nanesite uglavnom na dužinu. Ako vam je i tjeme suvo, možete dodati malu količinu.

Držite 30 minuta i isperite. Krajevi su mekši, kosa izgleda zdravije, a "leteće" vlasi su znatno manje primjetne.

Aloja vera

Izvor: Shutterstock

Jaje i maslinovo ulje – kada je kosa slaba i iscrpljena

Ako su hladnoća i stilizovanje ostavili kosu beživotnom, ova maska vraća snagu.

Jaje obezbjeđuje proteine, dok maslinovo ulje dubinski hrani. Zajedno smanjuju lomljenje i zaglađuju kosu.

Umutite jedno jaje sa maslinovim uljem, nanesite na blago vlažnu kosu i ostavite 20 minuta.

Isperite hladnom ili mlakom vodom – nikako toplom.

Redovnom upotrebom kosa postaje jača i znatno lakša za održavanje.

Maslinovo ulje za negu kose

Izvor: Zigres/Shutterstock

Piskavica i jogurt – potcijenjeni saveznik protiv neposlušne kose

Piskavica se rijetko koristi, ali ima snažan efekat na teksturu kose.

Potopite sjemenke piskavice preko noći, sameljite ih u pastu i pomiješajte sa jogurtom. Nanesite obilno od temena do krajeva i ostavite malo duže nego ostale maske.

Zahtijeva strpljenje, ali rezultati su primjetni – kosa je zaglađenija, nakostrešenost kose se smanjuje, a struktura vlasi se vremenom poboljšava.

Piskavica

Izvor: Shutterstock

Zimska kosa traži i svakodnevnu njegu

Maske pomažu, ali nisu dovoljne same po sebi.

Izbjegavajte vrelu vodu, blago nauljite kosu prije pranja, ne preskačite regenerator i zaštitite kosu od suvog vjetra.

Nakostrešenost nije trajno stanje – kosa samo traži više vlage i malo pažnje.

(Lepa i srećna/Mondo)