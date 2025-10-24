Donosimo vam 5 filmova i serija za vikend bindžovanje: Ne ide vam se nigdje, a krevet je savršena opcija

Ostvarenja koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a savršena su za kišni vikend.

Izvor: Netflix

Premijere na striming platformama ove nedjelje donose odličan spoj novih filmova i serija. Tu su, na primjer, dvije adaptacije Stivena Kinga, od kojih je jedna upravo prešla sa bioskopskog platna na VOD, dok će druga premijeru imati u nedjelju na HBO i HBO Maxu. Osim toga, Netfliks ove nedjelje donosi drugu sezonu jedne od najvećih prošlogodišnjih TV senzacija, kao i prvi film jednog poznatog reditelja nakon osam godina pauze.

Evo koje nove filmove i serije možete da gledate ovog vikenda na strimingu:

“The Long Walk”

U istoj nedjelji kada jedna od najvećih adaptacija Stivena Kinga ove godine ima premijeru na HBO, film “The Long Walk” postao je dostupan za kupovinu i gledanje na zahtjev. Režirao ga je Frensis Lorens, a scenario potpisuje autor filma “Strange Darling”, Džej Ti Molner. Ova neobična adaptacija Stivena Kinga smještena je u distopijsku, alternativnu verziju sedamdesetih godina prošlog vijeka i prati grupu mladića koji učestvuju u godišnjem takmičenju gdje su primorani da hodaju istim tempom, bez prestanka, dok ne ostane samo jedan.

The Long Walk (2025) Official Trailer - Cooper Hoffman, David Jonsson Izvor: YouTube

Ovaj napeti triler uspijeva da izuzetno mračno književno djelo pretvori u uzbudljiv filmski doživljaj, sa mnogo drame i tenzije. Film uspješno prenosi priču sa papira na ekran, a tome najviše doprinose impresivne glavne uloge Kupera Hofmana (poznatog iz “Licorice Pizza”) i Dejvida Džonsona (“Alien: Romulus”).

“Nobody Wants This”

Jedan od najvećih televizijskih hitova 2024. godine vraća se ove nedjelje sa drugom sezonom. Serija “Nobody Wants This” imaće premijeru u četvrtak na Netfliksu. Romantična komedija čija je autorka Erin Foster u prvoj sezoni ostavila centralni par — voditeljku podkasta Džoan (u tumačenju Kristen Bel) i rabina Noua (Adam Brodi) — u prilično stabilnoj fazi njihove veze.

Nobody Wants This | Season 2 Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Međutim, nova sezona donosi nove izazove i dramu. Fanovi će ponovo gledati kako se njihov omiljeni duo bori ne samo sa privlačnošću jedno prema drugom, već i — kako Džoan kaže u trejleru — sa pitanjem “kako da budemo ‘mi’”.

“A House of Dynamite”

Nakon osam godina pauze, rediteljka Ketrin Bigelou vraća se sa filmom “A House of Dynamite”, koji stiže u petak na Netfliks. Ovaj apokaliptični politički triler donosi napetu priču o grupi američkih vladinih zvaničnika koji pokušavaju da pronađu pravi način da reaguju na misteriozni nuklearni napad na teritoriji SAD.

A HOUSE OF DYNAMITE | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Scenario potpisuje Noa Openhajm, poznat po filmu “Jackie” i seriji “Zero Day”. U glumačkoj postavi su Idris Elba, Rebeka Ferguson, Gejbrijel Braso, Džered Haris, Trejsi Lets, Entoni Ramos i Greta Li.

“Weapons”

Nekoliko mjeseci nakon bioskopske premijere, gdje je zaradio više od 267 miliona dolara na svjetskom nivou, film “Weapons” reditelja i scenariste Zaka Kregera stiže na HBO Max ovog petka. Kreger, poznat po hitu “Barbarian” iz 2022. godine, donosi novu misterioznu priču o stanovnicima malog američkog grada koji pokušavaju da otkriju istinu o nestanku 17 osnovnoškolaca tokom jedne noći.

Weapons | Official Trailer Izvor: YouTube

Poput “Barbariana”, i ovaj film kombinuje napetost, neočekivane obrate i originalan pristup horor žanru, ali “Weapons” ide korak dalje — dublje, smjelije i misaonije.

“IT: Welcome to Derry”

Kraj serije “Task” prošlog vikenda ostavio je prazninu u programu HBO-a, a upravo će je popuniti nova horor serija “IT: Welcome to Derry”, koja stiže u nedjelju. Riječ je o prequelu filma “IT” iz 2017. godine, koji prati jednu porodicu iz ranih šezdesetih godina prošlog vijeka, koja se doseljava u izmišljeni grad Derry u Mejnu — baš u trenutku kada nestaje lokalni dječak.

IT: Welcome to Derry | Official Trailer | HBO Max Izvor: YouTube

Ubrzo otkrivaju da Derry nije mjesto kao sva ostala. Seriju potpisuju Endi Mušjeti, Barbara Mušjeti i scenarista Džejson Fuks.

(Mondo.rs)