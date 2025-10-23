Poslužio kao inspiracija za lik Džejmsa Bonda: Nikolas Kejdž igra čuvenog Srbina u novom filmu

Snima se film o Dušku Popovu, tajnom agentu koji je inspirisao lik Džejmsa Bonda, a Nikolas Kejdž zaigraće glavnu ulogu.
Američki glumac Nikolas Kejdž ponovo sarađuje sa rediteljem Sajmonom Vestom, ovog puta na filmu "Fortitude", trileru smještenom u period Drugog svjetskog rata.
Snimanje je počelo u engleskom selu, a Kejdž tumači lik Duška Popova - stvarnog dvostrukog agenta koji je poslužio kao inspiracija za lik Džejmsa Bonda.
Duško Popov - čovjek koji je prevario Hitlera i inspirisao Bonda
Popov, srpski obavještajac koji je radio za britansku MI6, odigrao je ključnu ulogu u operaciji pod kodnim imenom "Fortitude". Cilj je bio da se Hitler navede da povjeruje kako saveznici planiraju invaziju na Kale, dok je prava meta bila Normandija.
Na setu u Engleskoj, Kejdž (61) je viđen u elegantnom smokingu i leptir-mašni, kako drži pištolj uperen u dvoje statista - izgledom podsjećajući na klasičnog 007 agenta. U jednoj sceni blokira put starinskim bentlijem, a zatim izvlači vozača iz kola i seda na njegovo mjesto, odvozeći se sa atraktivnom brinetom, koju tumači američka glumica Dženi Vatvud.
Kultna saradnja Kejdža i Vesta ponovo na velikom platnu
"Fortitude" je treći zajednički projekat Kejdža i Vesta, nakon kultnog akcionog filma "Con Air" iz 1997. i trilera "Stolen" iz 2012. Reditelj je za ovaj film angažovao i istoričara Džošuu Levina, koji je ranije sarađivao sa Kristoferom Nolanom na "Dunkirku", kako bi osigurao istorijsku tačnost priče.
Film donosi priču o pokušajima britanskih oficira Dadlija Klarka i Tomasa Arga "Tara" Robertsona da zavaraju njemačku obavještajnu službu lažnim informacijama, izmišljenim vojnim planovima i mrežom dvostrukih agenata, među kojima je i Popov.
U filmu će se pojaviti i Metju Gud, Ed Skrein, Đordi Mola, Elis Iv, Majkl Šin, ser Ben Kingsli i Art Malik.
"Oduševljeni smo što okupljamo ovako izvanrednu glumačku postavu. Njihova hemija i dubina, u spoju sa Vestovom režijom, pretvaraju ovu priču u nešto zaista uzbudljivo i nezaboravno", izjavio je producent Sajmon Afram, piše Daily Mail.
Scenario je takođe potpisao Afram, koji film producira zajedno sa Džordžet Tarner, Rezom Ruhijem i Edvardom Kalom.
Kako je nastao kodni broj tajnog agenta 007?
Zanimljivo je da je i sam kodni broj agenta Bonda, 007, inspirisan Popovljevom biografijom. Kada bi morao da potraži savjet od svog ujaka u Beogradu, Popov je zvao broj telefona koji je završavao sa 26-007.
Snimanje filma započelo je u septembru i nastaviće se do početka naredne godine, dok datum premijere još nije potvrđen, piše Daily Mail.
