Da li je ovo najstrašniji horor ikada? Kada je vidjela Kejdžovu masku na setu, srce joj je tuklo 170 na sat

Nikolas Kejdž se u novom ostvarenju, o kom bruji cijeli svijet, po prvi put našao u ulozi serijskog ubice.

Novi horor film "Longlegs", u prevodu "Sakupljač duša" Osguda Perkinsa, izazvao je veliku pažnju među ljubiteljima ovog žanra, kritičarima i opštom publikom, a nedavno je stigao i u naše bioskope.

Nikolas Kejdž je imao uloge i uloge u svom životu, ali mnogi kažu da mu je ova jedna od najboljih!

O njegovoj moćnoj transformaciji u filmu govorila je i glumica Maika Monro, koja igra FBI agenta. Ni ona sama nije znala kako će Kejdž izgledati, a o prvoj reakciji kada ga je ugledala na snimanju, govorila je tokom intervjua:

"Reditelj je želio da nas drži razdvojene tokom cijelog filma, i već smo snimali tri nedjelje i do tada ga nikada nisam ni srela", objašnjava Monro, "Nisu mi pokazali ni fotografije kako će izgledati, željeli su da sve drže pod velom tajne. Želio da je sačeka do najvažnije scene u kojoj se srećemo i ja ga ispitujem. Kada su me doveli i reditelj je rekao 'akcija', tu je bio Nikolas Kejdž - i mislim, bilo je ludilo kako je izgledao! Srce mi je tuklo na 170!"

Radnja filma

Kombinujući likove od kojih vas podilazi jeza, atmosferu straha i napetosti, kao i savremen i moderan pristup klasičnoj horor temi, reditelj filma Oz Perkins podario je ljubiteljima horora, ali i dobrih filmova, nezaboravno iskustvo. Oskarovac Nikolas Kejdž briljirao je u naslovnoj ulozi, tumačeći serijskog ubicu koga publika poredi sa nekim od najjezivijih likova sa velikog platna. Kejdžov raskošni talenat omogućio mu je da izgradi slojevit, iščašen karakter koji će nam se urezati u pamćenju kao jedan od najbizarnijih antagonista savremene kinematografije. Zbog toga nije ni čudno što svijet ovaj film poredi sa kultnim "Kad jaganjci utihnu", a Longlegsu prognozira da postaje Hanibal Lektor za buduće generacije.

"Sakupljač duša" govori o pokušajima Saveznog istražnog organa (FBI) da uhvati naoko neuhvatljivog serijskog ubicu Longlegsa. Većinom bezuspješna istraga počne da daje rezultate kada se u nju uključi mlada agentica Li Harker (Maika Monro). Šta to ona ima što drugi agenti nemaju? Osim talenta za detektivski posao, Harker, čini se, može vidjeti stvari koje drugi ne mogu

Pogledajte trejler za film o kom se posljednjih dana toliko priča:

