logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

3 najbolje serije za one koji vole Noć vještica: Horor misterije koje će vas prikovati za ekran

3 najbolje serije za one koji vole Noć vještica: Horor misterije koje će vas prikovati za ekran

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ukoliko volite horor žanr, ali ne volite "jump scare-ove", izdvojili smo tri naslova koja su dušu dala za bindžovanje.

3 top horor serije za one koji vole Noć veštica, ali mrze kad se plaše Izvor: YouTube/Penny Dreadful on SHOWTIME

Ukoliko ste u raspoloženju za dobru misteriju ili horor seriju, no ne volite da se plašite, odnosno one naslove koje morate da gledate upaljenog svjetla, izdvojili smo ostvarenja koja oduševljavaju pričom, imaju veoma dobre ocjene, ali nemaju previše "bu" momentata zbog kojih bi vam srce iskočilo iz grudi. 

1. Penny Dreadful

Penny Dreadful Trailer
Izvor: YouTube

Na prvom mjestu je naš apsolutni favorit - serija koja je zahvaljujući moćnoj priči apsolutno vrijedna bindžovanja, čak i ako ste je gledali ranije. Radnja ove mračne i zavodljive serije odvija se u viktorijanskom Londonu, gdje se susreću likovi iz klasične književnosti — Drakula, Frankenštajn i Dorijan Grej. U središtu priče je tajanstvena Vanesa, žena s natprirodnim sposobnostima koja se bori protiv tame u sebi i oko sebe. Serija spaja horor, dramu i poeziju u jezivu, ali prelijepu priču o grijehu, iskupljenju i ljudskoj slabosti.

2. The Chilling Adventures Of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrina, trailer
Izvor: YouTube

Ovo je sve samo ne vesela verzija "Sabrine, tinejdž vještice" koju možda pamtite iz djetinjstva. Ova Sabrina je mračnija, odvažnija i mora da bira između svijeta smrtnika i svijeta vještica i prilično se zasniva na istoimenom stripu izdavačke kuće Archie Horror, koji je mračniji spin-off klasičnog stripa. Uz podršku svojih tetki vještica i dečka Harvija, Sabrina se bori protiv sila tame koje prijete njenom gradu. Serija spaja tinejdž dramu, okultno i feminističke tonove u savremenu, gotičku bajku.

3. The Fall Of The House Of Usher

The Fall of the House of Usher Trailer
Izvor: YouTube

Inspirisana pričama Edgara Alana Poa, serija prati bogatu, ali ukletu porodicu Ašer, čije članove počinje da stiže jeziva karma. Naizgled moćni i nedodirljivi, Ašeri se suočavaju s duhovima prošlosti i svojim mračnim tajnama. Kako svaki član misteriozno nestaje, razotkriva se tragična istina o njihovoj moći i grijehu. To je moderna, sablasna priča o pohlepi, kazni i raspadu porodice.

Da li ste gledali neku od ovih serija ili imate još neki prijedlog ne previše strašnih horora? Pišite nam u komentarima!

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije misterije noć vještica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA