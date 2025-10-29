3 najbolje serije za one koji vole Noć vještica: Horor misterije koje će vas prikovati za ekran

Ukoliko volite horor žanr, ali ne volite "jump scare-ove", izdvojili smo tri naslova koja su dušu dala za bindžovanje.

Izvor: YouTube/Penny Dreadful on SHOWTIME

Ukoliko ste u raspoloženju za dobru misteriju ili horor seriju, no ne volite da se plašite, odnosno one naslove koje morate da gledate upaljenog svjetla, izdvojili smo ostvarenja koja oduševljavaju pričom, imaju veoma dobre ocjene, ali nemaju previše "bu" momentata zbog kojih bi vam srce iskočilo iz grudi.

1. Penny Dreadful

Penny Dreadful Trailer Izvor: YouTube

Na prvom mjestu je naš apsolutni favorit - serija koja je zahvaljujući moćnoj priči apsolutno vrijedna bindžovanja, čak i ako ste je gledali ranije. Radnja ove mračne i zavodljive serije odvija se u viktorijanskom Londonu, gdje se susreću likovi iz klasične književnosti — Drakula, Frankenštajn i Dorijan Grej. U središtu priče je tajanstvena Vanesa, žena s natprirodnim sposobnostima koja se bori protiv tame u sebi i oko sebe. Serija spaja horor, dramu i poeziju u jezivu, ali prelijepu priču o grijehu, iskupljenju i ljudskoj slabosti.

2. The Chilling Adventures Of Sabrina

Chilling Adventures of Sabrina, trailer Izvor: YouTube

Ovo je sve samo ne vesela verzija "Sabrine, tinejdž vještice" koju možda pamtite iz djetinjstva. Ova Sabrina je mračnija, odvažnija i mora da bira između svijeta smrtnika i svijeta vještica i prilično se zasniva na istoimenom stripu izdavačke kuće Archie Horror, koji je mračniji spin-off klasičnog stripa. Uz podršku svojih tetki vještica i dečka Harvija, Sabrina se bori protiv sila tame koje prijete njenom gradu. Serija spaja tinejdž dramu, okultno i feminističke tonove u savremenu, gotičku bajku.

3. The Fall Of The House Of Usher

The Fall of the House of Usher Trailer Izvor: YouTube

Inspirisana pričama Edgara Alana Poa, serija prati bogatu, ali ukletu porodicu Ašer, čije članove počinje da stiže jeziva karma. Naizgled moćni i nedodirljivi, Ašeri se suočavaju s duhovima prošlosti i svojim mračnim tajnama. Kako svaki član misteriozno nestaje, razotkriva se tragična istina o njihovoj moći i grijehu. To je moderna, sablasna priča o pohlepi, kazni i raspadu porodice.

Da li ste gledali neku od ovih serija ili imate još neki prijedlog ne previše strašnih horora? Pišite nam u komentarima!