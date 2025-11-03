Danci su ponovo napravili remek-djelo: Novi triler na Netfliksu će vas prikovati za ekran

Serija "The Asset" stigla je na Netfliks 27. oktobra, a svih šest epizoda dostupno je za gledanje širom svijeta.

Ljubitelji kriminalističkih drama, pripremite se — na Netfliksje stigao potpuno novi špijunski triler "The Asset" (Operativka) koji će vam sigurno ubrzati puls. Ova napeta danska serija prati agentkinju koja se infiltrira u kriminalno carstvo, a njen zadatak je da se sprijatelji sa djevojkom ozloglašenog mafijaškog šefa. Ako tražite seriju punu napetosti, intriga i neočekivanih preokreta, "The Asset" je pravi izbor za vas.

O čemu se radi?

Šestodijelni triler, u originalu nazvan "Legenden", prati obavještajnu agentkinju Teu (Klara Deso), ambicioznu policijsku kadetkinju. Njen zadatak je da se infiltrira u kriminalno podzemlje kao stručnjak za drago kamenje, kako bi razotkrila operacije koje već godinama izmiču obavještajnoj službi.

Da bi uspjela, Tea mora da se zbliži sa Ešli, djevojkom šefa kriminalneorganizacije i ključnom osobom za prikupljanje važnih informacija. Međutim, kako se Tea sve više povezuje sa Ešli i svjedoči mračnoj stvarnosti njenog života unutar Miranove kontrolne mreže, počinje da preispituje svoju pravu lojalnost i granice između dužnosti i saosjećanja.

Kreator serije, Samanou Ašeše Salstrom, otkrio je šta gledaoci mogu da očekuju:

"Privuklo me je da ispričam ovu priču jer istražuje složenost identiteta i lojalnosti pod ekstremnim pritiskom. Kroz Teino putovanje vidimo dokle je neko spreman da ide da bi učinio ono što vjeruje da je ispravno – naročito kada se granice između dobra i zla zamagle. Oduvijek sam želio da radim na kriminalističkoj seriji koja u centar priče stavlja svoje likove, njihov razvoj i međusobne odnose. Upravo to čini 'The Asset'“.

Ko glumi u seriji?

Glavnu ulogu agentkinje Tee tumači Klara Deso, dok pored nje glume Marija Kordsen, Afšin Firouzi, Nikolas Bro, Soheil Bavi, Arian Kašef i Lara Li Melik Skovgard.

Serija "The Asset" stigla je na Netfliks u ponedjeljak, 27. oktobra, a svih šest epizoda dostupno je za gledanje širom svijeta.

