Scene pucaju od napetosti: 8 najstrašnijih horor serija koje se gledaju upaljenog svjetla

Ukoliko ste raspoloženi za kvalitetne horor serije sa dobrom pričom i sjajnim zapletima, sigurni smo da će neka od naših osam favorita biti pun pogodak

Idealno je vrijeme za gledanje horor filmova i serija, naročito ako vas drži "Noć vještica" groznica. Nevezano da li slavite ovaj praznik, ukoliko ste raspoloženi za kvalitetne priče koje drže pažnju od prve do posljednje epizode, izdvojili smo osam prijedloga horor serija sa elementima trilera i misterije koje su idealne za bindžovanje preko vikenda.

1. Yellowjackets

Nakon avionske nesreće, srednjoškolski ženski fudbalski tim ostaje zarobljen u divljini. Ono što u početku izgleda kao borba za preživljavanje, ubrzo se pretvara u nešto mnogo mračnije i ritualno. Kroz dvije vremenske linije — tada i sada — serija prikazuje kako su traume i užasi iz prošlosti oblikovali odrasle žene koje su preživjele. Dok se polako otkriva šta se tačno dogodilo u šumi, pojavljuju se natruhe kanibalizma, sektaških obreda i ludila. Svaka epizoda dodaje sloj misterije, paranoje i nepovjerenja među likovima.

2. Dark

Radnja prati nestanak dvoje djece u malom njemačkom gradiću – što daje ozbiljne "Stranger Things vibracije" – i mračnu prošlost tog mjesta, koja se razotkriva zajedno sa dvostrukim životima i narušenim odnosima među četiri porodice dok očajnički tragaju za nestalim mališanima.

Priča uključuje natprirodne elemente koji vode nazad u isti gradić 1986. godine, a radnje se konstantno odvijaju u drugim dimenzijama.

3. The Midnight Club

Ova serija definitivno je vrijedna gledanja, i vjerujte nam na riječ da ćete biti gladni nastavka. "The Midnight Club" prati grupu teško bolesnih tinejdžera koji su smještenu u misteriozni dom gdje svake noći pričaju jezive priče — ali uskoro postaje jasno da se neke od njih možda zaista dešavaju. Granica između života i smrti, mašte i stvarnosti, potpuno se briše. Iza svega stoji majstor horora Majk Flanagan, pa očekujte napetost, emocije i dozu filozofije o životu i smrti.

4. Marianne

Francuska horor serija o spisateljici koja otkriva da su likovi iz njenih knjiga oživjeli — i da je zla vještica Marian stvarna. Njena noćna mora prerasta u opasnu stvarnost dok pokušava da spase sebe i svoje najbliže.

5. The Haunting of Hill House

Porodica koja je odrasla u ukletoj kući suočava se sa traumama iz djetinjstva kada se nakon mnogo godina ponovo okupe. Duhovi koje su mislili da su ostavili iza sebe možda nikada nisu otišli. Serija maestralno spaja horor sa dubokom porodičnom dramom.

6. From

Stanovnici jednog malog američkog gradića shvataju da ne mogu da ga napuste — svaki pokušaj završava time da se vrate na isto mjesto. Noću, grad opsjedaju zastrašujuća stvorenja koja izgledaju kao ljudi, ali ubijaju svakog koga zateknu napolju. Stanovnici pokušavaju da prežive iza barikada i runskih znakova koji ih štite od zla. Serija kombinuje misteriju „gdje smo i zašto“ sa brutalnim horor momentima i emotivnim dramama preživljavanja. Kako nove porodice pristižu, tajne grada postaju sve dublje i strašnije.

7. Channel Zero

Svaka sezona je zasebna priča, inspirisana popularnim internet "creepypasta" horor pričama. U prvoj, čovjek istražuje jezivu dječiju emisiju iz svog djetinjstva koja je možda povezana s nestancima djece. U drugoj, grupa stranaca ulazi u kuću punu soba koje mijenjaju stvarnost. Svaka priča kombinuje halucinacije, traume i čudovišta iz podsvijesti — često s dubokom simbolikom. Vizuelno je jeziva, tiha i spora, ali stvara osjećaj neprestanog nelagoda.

8. Kingdom

Radnja je smještena u feudalnu Koreju tokom Joseon dinastije. Princ otkriva da se misteriozna bolest širi zemljom — mrtvi ustaju i napadaju žive. Dok političke spletke i borbe za presto divljaju, carstvo se raspada pod navalom zombi hordi. Serija maestralno spaja istorijsku dramu, borilačke scene i survival horor. Tempo je dinamičan, a vizuelno sve izgleda epski i grandiozno.

