5 triler serija na Netfliksu sa šokantnim krajem: Sve što mislite da znate mijenja se u sekundi

Ukoliko volite serije koje imaju neočekivan "twist" donosimo prijedloge koji su obrnuli igricu moćnim scenarijima, a o kojima se ne govori dovoljno.

Izvor: pritnscreen/youtube/Netflix

Ukoliko ste se zaželjeli dobrih triler serija sa kvalitetnim scenarijima, sjajnim scenama i najbitnije - neočekivanim, nerijetko šokantnim obrtima - "we got your back", što se kaže!

Izdvojili smo pet Netfliks naslova koji su nas prijatno iznenadili, a kojima se, nažalost, ne priča toliko. Ipak, dobre ocjene i mnogobrojne, više nego pozitivne online reakcije opravdavaju izdvojene prijedloge kao savršen izbor za vikend bindžovanje.

1. Safe (2018)

Safe trailer Izvor: YouTube

Majkl Hol (poznat iz "Dekstera") glumi udovca i oca tinejdžerke koja iznenada nestane poslije žurke u mirnom, zatvorenom naselju. Dok pokušava da je pronađe, shvata da njegovi najbliži prijatelji i komšije kriju mnogo više nego što izgleda. Svaka epizoda otkriva novu tajnu, a ništa nije onako kako se čini.

Zašto gledati: ako volite misterije sa porodičnim tajnama, lažima i neočekivanim obrtima, “Safe” će vas vući do samog kraja.

Kraj (bez spojlera): taman kad misliš da znaš ko stoji iza svega, sve se preokrene — finale je i emotivno i šokantno.

2. The Last Night at Tremore Beach (2024)

The Last Night at Tremore Beach | Official Trailer Izvor: YouTube

Španska miniserija o kompozitoru koji se povlači u osamu na vjetrovitoj obali Irske, da bi se odmorio i pronašao inspiraciju. Ali mir brzo nestaje kad počne da ima čudne vizije i osjeća da mu prijeti nešto mračno i stvarno.

Ovo je zapravo kombinacija psihološkog trilera, misterije i laganog horor tona — atmosfera je napeta, sablasna i nepredvidiva.

Zašto gledati: savršena za ljubitelje serija koje se poigravaju granicom između stvarnog i zamišljenog.

Kraj (bez spojlera): posljednja epizoda mijenja sve — shvatiš da si cijelo vrijeme gledao/la priču iz pogrešne perspektive.

3. Clickbaits

Clickbait | Official Teaser Izvor: YouTube

Naizgled običan porodični čovjek nestane, a ubrzo se pojavljuje video u kojem drži natpis “Na 5 miliona pregleda, umirem". Internet eksplodira, a njegova porodica i policija pokušavaju da otkriju ko stoji iza svega — i da li je uopšte kriv za ono što mu se pripisuje.

Svaka epizoda je iz perspektive drugog lika, pa slagalica postaje sve zamršenija.

Zašto gledati: savremena, brza i pametna priča o digitalnom svijetu, medijima i istini.

Kraj (bez spojlera): završnica potpuno mijenja pravac — otkriva motiv koji niko nije očekivao, ni gledaoci ni likovi.

4. The Innocent (španska serija "El Inocente")

The Innocent (El Inocente) Izvor: YouTube

Nakon jedne nesreće u mladosti, Mateo pokušava da započne novi život. Ima ženu, dom i mir — dok jedan misteriozan poziv ne otvori Pandorinu kutiju prošlosti. Sve što je mislio da zna, polako se raspada.

Scenario je izvanredno napisan, napet, sa mnoštvom slojeva i obrta, a španski ton čini je još intrigantnijom.

Zašto gledati: ovo je tip serije gdje svaka epizoda preokrene cijelu priču i tjera vas da preispitate sve što ste do tada vjerovali.

Kraj (bez spojlera): finiš je eksplozivan — ono što djeluje riješeno, zapravo je tek uvod u pravi šok.

5. Behind Her Eyes

"Behind Her Eyes", trejler Izvor: YouTube

Jedna samohrana majka započinje aferu sa svojim šefom, a istovremeno razvija neobično prijateljstvo sa njegovom suprugom. U početku djeluje kao klasična ljubavna drama — dok se ne pojavi mračna tajna koja mijenja sve što ste mislili da gledate.

Zašto gledati: ako volite serije koje djeluju realistično, a onda vam izmaknu tlo pod nogama — ovo će vas oboriti.

Kraj (bez spojlera): jedan od najšokantnijih Netfliks završetaka u posljednjih nekoliko godina, ostaviće vas u nevjerici.

Da li ste gledali neku od ovih serija ili imate predlog još dobrih triler serija na Netfliksu?

(Mondo.rs)