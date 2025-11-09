Animirani spin-off serije "Stranger things" na Netfliksu 2026. godine
U svjetlu premijere pete i posljednje sezone Netflixove kultne serije "Stranger Things", striming servis Netflix je objavio prve slike i detalje animiranog spin-offa pod nazivom "Stranger Things: Tales From ‘85", koji će prikazati događaje između druge i treće sezone kultne serije.
Na prvoj objavljenoj slici vide se animirane verzije likova Eleven, Vila, Dastina, Majka, Lukasa i Maks, dok druga prikazuje ogromnog Demogorgona koji drži ekipu kao taoce – i istovremeno pokušava da pojede Eleven!
Pogledajte:
Pored fotografija, Netflix je objavio i video, u kojem tvorci originalne serije, braća Dafer, objašnjavaju kako su dobili inspiraciju za animirani spin-off.
U klipu se vidi proces nastanka serije od izrade storiborda do transformacije omiljenih likova u animirani format pod vođstvom showrunnera Erika Roubsa. Na samom kraju videa otkriveno je da serija "Stranger Things: Tales From ‘85" stiže na Netflix 2026. godine.
"Priče iz '85": Netflix objavio šta će se desiti nakon finala serije "Stranger things" (Foto, Video)
Pogledajte prvih pet minuta pete sezone hit serije:
BONUS VIDEO: