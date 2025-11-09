logo
"Priče iz '85": Netflix objavio šta će se desiti nakon finala serije "Stranger things" (Foto, Video)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Animirani spin-off serije "Stranger things" na Netfliksu 2026. godine

Spin off serije stranger things na netflixu 2026. Izvor: Netflix

U svjetlu premijere pete i posljednje sezone Netflixove kultne serije "Stranger Things", striming servis Netflix  je objavio prve slike i detalje animiranog spin-offa pod nazivom "Stranger Things: Tales From ‘85", koji će prikazati događaje između druge i treće sezone kultne serije.

Na prvoj objavljenoj slici vide se animirane verzije likova Eleven, Vila, Dastina, Majka, Lukasa i Maks, dok druga prikazuje ogromnog Demogorgona koji drži ekipu kao taoce – i istovremeno pokušava da pojede Eleven!

Pogledajte:

Pored fotografija, Netflix je objavio i video, u kojem tvorci originalne serije, braća Dafer, objašnjavaju kako su dobili inspiraciju za animirani spin-off.

U klipu se vidi proces nastanka serije od izrade storiborda do transformacije omiljenih likova u animirani format pod vođstvom showrunnera Erika Roubsa. Na samom kraju videa otkriveno je da serija "Stranger Things: Tales From ‘85" stiže na Netflix 2026. godine.

Pogledajte prvih pet minuta pete sezone hit serije:

Stranger things 5. sezona prvih pet minuta
Izvor: Youtube / Netflix

BONUS VIDEO:

Stranger Things 5 - trejler
Izvor: Netflix

Tagovi

stranger things serije netflix spin-off

