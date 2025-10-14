Otkriveno koliko će zapravo trajati epizode zadnje sezone "Stranger Things"

Iako su tri od četiri epizode duže od sat vremena, mnogi su izrazili razočaranje jer trajanja nisu u skladu s najavama o "filmskim" epizodama.

Izvor: Netflix

Bliži se izlazak pete i posljednje sezone Netfliksove hit-serije "Stranger Things", a obožavaoci s nestrpljenjem iščekuju svaku novu informaciju. Nakon duge pauze od četvrte sezone, koja je premijerno prikazana još 2022. godine, konačno su poznati novi detalji o trajanju prvih epizoda, piše Just Jared.

Tokom dugog čekanja često se najavljivalo da će epizode finalne sezone biti "filmske dužine", što je dodatno podiglo očekivanja. Podsjećamo, očekuje se da peta sezona bude objavljena u tri dijela tokom praznika krajem godine. Prvi dio izlazi 26. novembra, drugi na sam Božić, a treći za doček Nove godine.

Otkrivena trajanja prvih epizoda

Jedan od kreatora serije, Ros Daffer, nedavno je na društvenim mrežama podijelio tačna trajanja prve četiri epizode, ali su reakcije fanova podeljene.

Epizoda 1: The Crawl – 1 sat i 8 minuta

Epizoda 2: The Vanishing of (Redacted) – 54 minuta

Epizoda 3: The Turnbow Trap – 1 sat i 6 minuta

Epizoda 4: Sorcerer – 1 sat i 23 minuta

Iako su tri od četiri epizode duže od sat vremena, mnogi su izrazili razočaranje jer trajanja nisu u skladu s najavama o "filmskim" epizodama.

Stranger things 5. sezona tizer Izvor: Netflix

Posebno se ističe druga epizoda koja traje manje od sat vremena.

"Ovo nije filmska dužina"

Komentari na Instagramu ubrzo su se ispunili kritikama:

"54 minuta nije filmska dužina", "Zar nije trebalo biti osam filmova?", "Znači, nema epizoda od dva sata?". Ipak, važno je napomenuti da peta sezona ima ukupno osam epizoda, što znači da postoji mogućnost da će preostale četiri biti znatno duže i ispuniti očekivanja publike.