logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj jedne ere: MTV gasi svoje muzičke kanale, ostaće samo "rijalitiji"

Kraj jedne ere: MTV gasi svoje muzičke kanale, ostaće samo "rijalitiji"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Prvi svjetski 24-časovni muzički emiter MTV krajem godine gasi pet muzičkih kanala u Velikoj Britaniji, a nedugo nakon toga i u drugim državama širom svijeta, pišu britanski mediji.

MTV Izvor: Shutterstock

Nakon skoro 40 godina, kanali MTV mjuzik, MTV 80, MTV 90, Klab MTV i MTV lajv prestaće sa emitovanjem nakon 31. decembra.

Ipak, glavni kanal MTV HD, koji prikazuje isključivo rijaliti emisije biće dostupan.

Zatvaranja dolaze u trenutku kada kompanija nastoji da smanji troškove za čak 500 miliona dolara.

Taj potez odražava promjenu u navikama gledanja, pri čemu se muzički spotovi uglavnom gledaju na "Jutjubu" i društvenim mrežama, a ne na televiziji.

MTV je pokrenut u Americi 1981. godine, a u Evropu je stigao 1987. godine.

Prelomni događaji u ranim godinama uključivali su svjetsku premijeru video-spota Majkla Džeksona za pjesmu "Triler", 16-časovni prenos koncerata "Live Aid" 1985. godine i početak "MTV video music awards".

Možda će vas zanimati

Tagovi

mtv televizija muzika kraj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA