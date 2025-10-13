Kraj jedne ere: MTV gasi svoje muzičke kanale, ostaće samo "rijalitiji"

Prvi svjetski 24-časovni muzički emiter MTV krajem godine gasi pet muzičkih kanala u Velikoj Britaniji, a nedugo nakon toga i u drugim državama širom svijeta, pišu britanski mediji.

Izvor: Shutterstock

Nakon skoro 40 godina, kanali MTV mjuzik, MTV 80, MTV 90, Klab MTV i MTV lajv prestaće sa emitovanjem nakon 31. decembra.

Ipak, glavni kanal MTV HD, koji prikazuje isključivo rijaliti emisije biće dostupan.

Zatvaranja dolaze u trenutku kada kompanija nastoji da smanji troškove za čak 500 miliona dolara.

Taj potez odražava promjenu u navikama gledanja, pri čemu se muzički spotovi uglavnom gledaju na "Jutjubu" i društvenim mrežama, a ne na televiziji.

MTV je pokrenut u Americi 1981. godine, a u Evropu je stigao 1987. godine.

Prelomni događaji u ranim godinama uključivali su svjetsku premijeru video-spota Majkla Džeksona za pjesmu "Triler", 16-časovni prenos koncerata "Live Aid" 1985. godine i početak "MTV video music awards".