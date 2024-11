Tejlor Svift osvojila najviše MTV muzičkih nagrada, ali se nije pojavila da ih preuzme

Sinoć je održana dodjela evropskih muzičkih Mtv nagrada.

Izvor: Shutterstock

Upravo je održana dodjela nagrada "MTV Europe Music Awards" (EMA) u Mančesteru. Tejlor Svift, najveća pop zvijezda današnjice, osvojila je četiri nagrade u kategorijama: najbolji umjetnik, najbolji nastup uživo, najboji video i najbolji US nastup. Sviftova nije mogla da prisusustvuje dodjeli, jer njena turneja "Eras" još uvijek traje, pa se okupljenima obratila video-porukom i zahvalila na nagradama.

22-godišnjakinja osvojila dvije nagrade

Pored Tejlor, slavljenica večeri bila je i 22-godišnja Tejla, koja je slavila u kategorijama "Best R'n'B" (najbolji izvođač unutar žanra R&B) i "Best Afrobeats" (izvođači koji su doprinijeli globalnoj popularnosti afrobita, i svojim pjesmama proširili ovaj žanr na međunarodnoj sceni).

Pomalo zaboravljeni Basta Rajms, dobio je nagradu Global Icon, koja odaje priznanje umjetnicima čiji je uticaj u muzičkoj industriji globalno prepoznat i trajan.

Lijam Galager, jedan od braće iz sastava "Oasis", slavio je u kategoriji "Best Rock" (nagrađuje izvođače ili bendove iz rok žanra koji su se tokom godine posebno istakli svojim radom). Posebno je simbolično bilo što je tu nagradu dobio u svom rodnom Mančesteru, gdje se ove godine održavala dodjela nagrada.

Dodjelu je vodila pjevačica Rita Ora i filmski reditelj Taika Vaititi, koji su se vjenčali ove godine.

Lista glavnih dobitnika:

Najbolja pjesma - Bed Bani i Čenčo Korleone - "Me Porto Bonito", Dejvid Geta & Bebe Reksa- "I’m Good (Blue)", DJ Kaled ft. Drejk & Lil Bejbi - "Staying Alive", Megan Di Stalion & Dua Lipa - "Sweetest Pie", Post Melone i Dodža Ket - "I Like You (A Happier Song)" Šakira i Rau Alehandro - "Te Felicito", Tiësto & Ava Max - "The Motto".

Najbolji spot

Blekpink - "Pink Venom", Dodža Ket - "Woman", Heri Stajls - "As It Was", Kendrik Lamar - "The Heart Part 5" Nicki Minaž - Super "Freaky Girl", Tejlor Svift - "All Too Well".

Najbolji izvođač

Adel, Bijonse, Heri Stajls, Niki Minaž, Rosalia, Tejlor Svift

Najbolji nastup uživo

Koldplej, Ed Širan, Heri Stajls, Kendrik Lamar, Lejdi Gaga, Vikend

Najbolji pop izvođač

Bili Ajliš, Dodža Ket, Ed Širan, Lizo.

Pogledajte fotografije sa dodjele:

(MONDO)