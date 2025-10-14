logo
Porede je sa "Black Mirror" i kažu da je najnapetija Netflix drama godine: Šta se dešava u bunkeru s milijarderima?

Porede je sa "Black Mirror" i kažu da je najnapetija Netflix drama godine: Šta se dešava u bunkeru s milijarderima?

Autor N.D. Izvor mondo.rs

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Serija "Billionaires’ Bunker" je djelo kreatora hit serije "La casa de Papel"

Serija Billionaires’ Bunker Netflix Izvor: Netflix

Najnovija španska senzacija "Billionaires’ Bunker", djelo kreatora "La Casa de Papel" Aleksa Pine i Ester Martínez Lobato, spojila je glamur, dramu i distopiju.

Radnja se odvija u luksuznom podzemnom kompleksu "Kimera Underground Park", gdje se bogataši sklanjaju od navodnog nuklearnog rata. U tom zlatnom zatvoru svi nose identične uniforme, dok im se vitalni znaci prate u realnom vremenu.

U središtu su Maks (Pau Simon) i Ane (Monika Mara), bivši ljubavnici čija se sudbina ponovo ukršta u klaustrofobičnom bunkeru.

Kako tenzije rastu, postaje jasno da možda spoljašnji svijet nije onakav kakvim im ga predstavljaju. Snimana u Madridu, ova serija kombinuje elemente Lost, Silo i Black Mirror, a kritičari je nazivaju “najnapetijom Netflix dramom godine”.

Pogledajte trejler:

Billionaires bunker
Izvor: Netflix

Tagovi

serija netflix

