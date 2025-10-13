logo
Počelo snimanje 4. sezone serije "Monster": Prvi put je u fokusu žena ubica, učinila je monstruozne stvari

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ela Biti glumiće jednu od najozloglašenijih žena u istoriji u četvrtom nastavku serije "Monster".

Serija Monster o Lizi Borden Izvor: Wikipedia

Tek što je nedavno na Netfliksu premijerno prikazana treća sezona antologijske serije "Monster: Priča o Edu Geinu", snimanje četvrte sezone već je počelo. U nadolazećoj sezoni glavnu ulogu preuzima Ela Biti, a po prvi put će priča biti fokusirana na ženski lik. Biti će utjelovila zloglasnu Lizi Borden.

Glumačka postava

Prema pisanju The Hollywood Reportera, uz Biti će glumiti i Čarli Hanam kao Endrju Borden, Viki Kraips kao Bridžet Saliven, Rebeka Hol kao Abi Borden, Bili Lurd kao Ema Borden te Džesika Barden kao Nens O’Nil.

Vijest je potvrđena i na zvaničnom Instagram profilu produkcijske kuće Rajan Marfi Prodakšnz:

"Upoznali ste Eda Gejna, sada upoznajte Lizi Borden. Ela Biti glumiće jednu od najozloglašenijih žena u istoriji u četvrtom nastavku serije "Monster" Rajana Marfija i Iana Brenana. Sada je u produkciji u Los Anđelesu", stoji u objavi od četvrtka.

Ko je bila Lizi Borden?

Lizi Borden rođena je 1860. godine u SAD-u. Sudilo joj se za brutalna ubistva njenog oca i pomajke 1892. godine u Masačusetsu, ali je na kraju oslobođena optužbi. Otac je zadobio 11, a pomajka 18 udaraca sjekirom, a njihova tijela pronađena su u kući.

Postoje razne teorije zavjere jer mnogi veruju da je kriva za ubistva, iako nije optužena. Suđenje je bilo zasnovano na indirektnim dokazima, jer nije bilo očevidaca, a ni oružje kojim su ubijeni nije pronađeno.

Uspjeh treće sezone

Podsetimo, "Monster: Priča o Edu Geinu" premijerno je prikazana prošlog petka, 3. oktobra, i odmah je zauzela drugo mjesto na Netfliksovoj listi Top 10 najgledanijih serija za period od 29. septembra do 5. oktobra. U samo prva dva dana, sezona je ostvarila impresivnih 122 miliona pregleda.

Monster: The Ed Gein story
Izvor: Netflix

Maks Vinkler, reditelj šest epizoda treće sezone, preuzeće režiju i prve epizode četvrte sezone. Ostali detalji o produkciji i glumačkoj postavi još nisu poznati.

