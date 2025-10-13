Počelo snimanje 4. sezone serije "Monster": Prvi put je u fokusu žena ubica, učinila je monstruozne stvari

Ela Biti glumiće jednu od najozloglašenijih žena u istoriji u četvrtom nastavku serije "Monster".

Tek što je nedavno na Netfliksu premijerno prikazana treća sezona antologijske serije "Monster: Priča o Edu Geinu", snimanje četvrte sezone već je počelo. U nadolazećoj sezoni glavnu ulogu preuzima Ela Biti, a po prvi put će priča biti fokusirana na ženski lik. Biti će utjelovila zloglasnu Lizi Borden.

Glumačka postava

Prema pisanju The Hollywood Reportera, uz Biti će glumiti i Čarli Hanam kao Endrju Borden, Viki Kraips kao Bridžet Saliven, Rebeka Hol kao Abi Borden, Bili Lurd kao Ema Borden te Džesika Barden kao Nens O’Nil.

Prema pisanju The Hollywood Reportera, uz Biti će glumiti i Čarli Hanam kao Endrju Borden, Viki Kraips kao Bridžet Saliven, Rebeka Hol kao Abi Borden, Bili Lurd kao Ema Borden te Džesika Barden kao Nens O'Nil.

Vijest je potvrđena i na zvaničnom Instagram profilu produkcijske kuće Rajan Marfi Prodakšnz:

"Upoznali ste Eda Gejna, sada upoznajte Lizi Borden. Ela Biti glumiće jednu od najozloglašenijih žena u istoriji u četvrtom nastavku serije "Monster" Rajana Marfija i Iana Brenana. Sada je u produkciji u Los Anđelesu", stoji u objavi od četvrtka.

Ko je bila Lizi Borden?

Lizi Borden rođena je 1860. godine u SAD-u. Sudilo joj se za brutalna ubistva njenog oca i pomajke 1892. godine u Masačusetsu, ali je na kraju oslobođena optužbi. Otac je zadobio 11, a pomajka 18 udaraca sjekirom, a njihova tijela pronađena su u kući.

Postoje razne teorije zavjere jer mnogi veruju da je kriva za ubistva, iako nije optužena. Suđenje je bilo zasnovano na indirektnim dokazima, jer nije bilo očevidaca, a ni oružje kojim su ubijeni nije pronađeno.

Uspjeh treće sezone

Podsetimo, "Monster: Priča o Edu Geinu" premijerno je prikazana prošlog petka, 3. oktobra, i odmah je zauzela drugo mjesto na Netfliksovoj listi Top 10 najgledanijih serija za period od 29. septembra do 5. oktobra. U samo prva dva dana, sezona je ostvarila impresivnih 122 miliona pregleda.

Maks Vinkler, reditelj šest epizoda treće sezone, preuzeće režiju i prve epizode četvrte sezone. Ostali detalji o produkciji i glumačkoj postavi još nisu poznati.