Španska mračna mini-triler serija počistila konkurenciju: Već je u top 5 i nadmašila je original po kom je nastala

"Angela" je španska adaptacija britanskog trilera "Angela Black", a sudeći po reakcijama publike, već je nadmašila original
Netfliksova lista "top 10 najgledanijih" dobila je ozbiljnog konkurenta koji je za kratko vrijeme uspio da istera druge veće naslove suvereno grabeći ka vrhu. Riječ je o španskoj seriji "Angela", psihološkom trileru nastalom po britanskoj drami "Angela Black". Serija je najpre emitovana u Španiji prošle godine, a zatim je 26. septembra tiho stigla i na Netflix.
Međutim, tišina nije dugo potrajala – mini triler serija već je uspela da zauzme peto mjesto i prestigne velike hitove poput "Alice in Borderland" i "Wednesday".
O čemu se radi u seriji?
"Angela" donosi napetu i emotivnu priču o ženi koja na prvi pogled ima sve – skladan brak, porodicu i miran život. Međutim, iza te naizgled savršene slike krije se bolna istina o nasilju koje trpi u sopstvenom domu. Njena svakodnevica počinje da se mijenja onog trenutka kada u njen život ponovo uđe stari poznanik, a sa njim i tajne koje je godinama pokušavala da zakopa.Izvor: printscreen/youtube/Cine con Ñ
Kako prošlost počinje da se sudara sa sadašnjošću, Angela se suočava sa pitanjem koliko daleko je spremna da ide da bi zaštitila sebe i svoje najbliže. Serija pažljivo gradi atmosferu – nije brzi već spori triler drama koja polako, ali intenzivno uvlači gledaoca u svijet ispunjen sumnjom, manipulacijom i neočekivanim obrtima.
Pogledajte trejler:
Serija brzo dospjela na top liste
Zanimljivo je da je serija veoma brzo privukla publiku, jer internacionalnim naslovima obično treba više vremena da se probiju na Netfliksovim listama – ako uopšte uspeju. Samo to što se "Angela" već našla među pet najgledanijih govori da je gledaoci doživljavaju kao napetu, mračnu i intrigantnu priču vrijednu pažnje.
Šta treba da znate prije gledanja
Ukoliko se još uvijek dvoumite da li da pogledate ovaj mračan naslov, evo šta bi trebalo da znate: ovo nije brzi triler pun akcije, već serija koja polako gradi napetost i atmosferu, dajući prostora likovima i njihovom svetu. Upravo zbog toga je savršena za one koji vole serije koje "rade na duge staze" i uvlače vas postepeno.Izvor: printscreen/youtube/Cine con Ñ
Iako je adaptacija britanske "Angela Black", španska verzija donosi sopstveni šmek – prije svega kroz autentične lokacije i kulturološki okvir. Veći deo snimanja odvijao se u Baskiji, a ključne scene smeštene su u gradiće kao što su Mungia, Mundaka i Bermeo, kao i u obalni Bilbao.
(MONDO)