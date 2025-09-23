Nasljednik najgledanijeg sci-fi trilera "Dark": Serija koja ima isti "vajb" i moćnu priču

Serija "Dark" sa ocjenom 95% na Rotten Tomatoes upravo je dobila nasljednika, a mnogi gledaoci tvrde da "Mobius" ima isti "vajv"

Izvor: pritnscreen/youtube/HKCinema

"Dark" je jedna od onih serija koja je zauvijek obilježila Netfliksov repertoar – mračna, slojevita i prepuna misterije. Sada se pojavio naslov koji nosi sličnu atmosferu i mogao bi da oduševi sve koji su uživali u njemačkom hitu. Riječ je o kineskoj sci-fi drami "Mobius" (da ne pomiješate sa istoimenim ostvarenjem sa Džaredom Letom)koja se emituje svake nedjelje na Netfliksu i platformi iQIYI.

O čemu se radi u "Mobius"?

Glavni junak je detektiv Ding Či, koji otkriva da ima neobičnu moć – može da se vrati u prošlost pet puta dnevno. Ta sposobnost mu omogućava da rješava slučajeve koji djeluju nemoguće.

Izvor: pritnscreen/youtube/HKCinema

Međutim, sve se komplikuje kada se suoči sa osumnjičenim poznatim kao "Squid", za koga sumnja da ima iste moći. Njihova igra mačke i miša pretvara se u napetu trku kroz vrijeme.

Pogledajte trejler:

Mobius trejler Izvor: YouTube

Po čemu su slični "Mobius" i "Dark"?

Ono što "Mobius" čini sličnim "Darku" jeste pažljivo ispletena priča prepuna obrta i sitnih tragova koje gledalac postepeno otkriva. U oba slučaja vrijeme nije samo pozadina priče, već njen ključni dio – nešto što oblikuje svaki događaj i odnose među likovima.

Izvor: Netflix

Dok Dark istražuje misteriozni nestanak kroz više generacija, Mobius stavlja fokus na ubistvo i detektivsku istragu. Ipak, oba naslova imaju zajednički mračan ton, realističnu atmosferu i likove koji nas uvlače u priču od prve epizode.

Ako vam nedostaje napetost i složenost kakvu je imao "Dark", "Mobius" je odličan novi izbor koji donosi sve to, ali na potpuno drugačiji način.

Pogledajte još neke kadrove iz serije:

