3 horor mini-serije sa triler elementima koje se bindžuju u cugu: Priče toliko dobre da drže na iglama do zadnje sekunde

Izdvojili smo tri ostvarenja koja imaju sjajne ocene i koja će vas držati budnim do dugo u noć

Horor žanr je jedan od najtežih za usavršiti, ponajviše jer publika mnogo očekuje, i gotovo je sve vidjela. Svako ima različitu toleranciju na "scare" momente, a poslednjih godina činilo se da ostvarenjima fali originalnosti, dobre priče, ali i kvalitetnih iznenađenja. Ljudi su prevazišli "bu" momente, i odavno im to nije više dovoljno da bi nekom hororu dali dobru ocjenu, no, izuzetaka uvijek ima.

Čini se da producenti sve više razmišljaju u pravcu serija, a ne toliko o filmovima jer imaju prostora da razrade priču, naročito kada je riječ o mini ostvarenjima, te smo izdvojili tri koja su opravdala očekivanja publike, i ostvarila odlične ocjene.

Najbolje od svega je što bukvalno mogu da se izbindžuju za dan, a sigurni smo da će vas držati na "iglama" do samog kraja jer nisu klasični horori, već imaju i elemente trilera:

3. Marianne

O francuskoj horor seriji i dalje ne prestaje da se priča, i to sa razlogom. Priča prati spisateljicu horor romana koja se vraća u svoj rodni grad. Tamo otkriva da je zla vještica Mariana, o kojoj je pisala u svojim knjigama, zapravo stvarna i da muči njene stare prijatelje. Granica između fikcije i stvarnosti postaje sve tanja. Heroina je prisiljena da se suoči sa zlom koje je i sama, nesvjesno, prizivala kroz svoje pisanje. Atmosfera je mračna i jeziva, sa snažnim folklornim elementima. Serija istražuje ideju da reči imaju moć da ožive ono što bi trebalo da ostane izmišljeno.

2. Midnight Mass

Radnja se odvija na izolovanom ostrvu gde se zajednica suočava s dolaskom harizmatičnog mladog sveštenika. Njegov dolazak donosi čuda, izlečenja i neobjašnjive događaje koji ubrzo prerastaju u jezivu misteriju. Ostrvljani počinju da vjeruju da je on poslat od Boga, ali istina je mnogo mračnija. Serija postavlja pitanja o veri, religiji i žrtvovanju. Kroz likove se istražuju unutrašnji konflikti, grijesi i iskupljenje. Kako priča odmiče, ostrvo postaje poprište sukoba između vere i pravog užasa koji se krije iza čuda. Kraj je naročito potresan, te se spremite na obrt koji, vjerujemo, malo ko očekuje.

1. The Haunting of Hill House

Na prvom mjestu je naš favorit, i priznajemo, nismo joj prišli "širom otvorenih ruku". Pompezno najavljivana, u prvi mah se činilo da je samo još jedna priča o ukletoj kući i zaposednutim domaćinima, ali... kako smo se prevarili!

Priča prati porodicu Kren koja je svojevremeno živjela u staroj, ukletoj kući Hil Haus. Deca i roditelji doživjeli su traumatične i zastrašujuće događaje koji su im obilježili živote. Godinama kasnije, odrasla djrca pokušavaju da se izbore sa svojim demonima, dok ih prošlost i dalje progoni.

Serija vješto spaja horor elemente sa emotivnim pričama o gubitku, traumi i porodici. Hil Haus nije samo kuća, već i metafora za bol i tajne koje nosimo u sebi. Kako se sećanja raspliću, postaje jasno da se prošlost nikada u potpunosti ne može ostaviti iza sebe, a ova serija je definitivno jedna od onih koju kad krenete da gledate, morate da završite u cugu.

