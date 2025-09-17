7 triler serija koje su bolje od svakog filma istog žanra: Imaju brutalne ocjene, i drže vas na ivici do zadnje klapne

Izdvojili smo triler serije o kojima se ne priča toliko iako imaju sjajne ocjene, a bolje su od većine triler filmova koji su trenutno na tržištu.

Izvor: printscreen/youtube/Rotten Tomatoes TV, printscreen/youtube/Apple TV, printscreen/youtube/Paramount Plus

Iako se trileri najčešće vezuju za filmove, televizija je posljednjih decenija pokazala da ovaj žanr jednako dobro, čak i bolje, funkcioniše na malom ekranu. Serije imaju prednost da priču razvijaju postepeno, dajući prostor likovima, sporednim zapletima i atmosferida se grade kroz vrijeme.

Upravo tako su nastala ostvarenja koja "pršte" od napetosti – od špijunskih drama i psiholoških trilera do naučnofantastičnih priča koje podižu adrenalin. Ovih sedam serija dokaz su da televizija ume da pruži trilersko iskustvo koje nadmašuje i bioskopska platna:

7. Counterpart (2017–2019)

Counterpart Season 1 Trailer Izvor: YouTube

Radnja serije prati Hauarda Silka, običnog službenika u jednoj međunarodnoj organizaciji u Berlinu, koji otkriva da njegova firma krije nevjerovatnu tajnu – postojanje paralelnog svijeta. Susret sa svojim dvojnicima otvara mu vrata u špijunažu, spletke i moralne dileme o identitetu i životnim izborima. Paralelni univerzumi se prepliću kroz intrige, akciju i nepredvidive odnose. Serija istražuje kako male odluke oblikuju živote, dok se Hauard suočava sa sopstvenim slabostima i snagama. Sve je obavijeno atmosferom tajni i neizvjesnosti, gde granica između “njih” i “nas” postaje mutna.

Zašto gledati: "Counterpart“ spaja špijunski triler i naučnu fantastiku na jedinstven način, a Dž. K. Simons briljira u dvostrukoj ulozi. To je serija o identitetu, izborima i posledicama, uz konstantnu napetost i pametno vođenu priču.

6. The Twilight Zone (1959–1964)

The Twilight Zone Izvor: YouTube

Ova kultna antologijska serija donosi kratke, samostalne epizodeu kojima se realnost prepliće sa fantazijom, hororom i naučnom fantastikom. Svaka priča vodi gledaoca u novu “zonu sumraka”, gdje ništa nije onako kako izgleda. Likovi se suočavaju sa moralnim dilemama, nadnaravnim pojavama i neobičnim preokretima sudbine. Atmosfera je često mračna, misteriozna i puna simbolike, a poruke duboko ukorenjene u društvene i ljudske teme. Preokreti na kraju epizoda postali su zaštitni znak serije.

Zašto gledati: "The Twilight Zone“ je klasik koji je promijenio televiziju zauvek – inovativan, provokativan i uvijek aktuelan. Svaka epizoda nosi univerzalnu poruku i tera na razmišljanje, što je čini neprolaznim remek-djelom.

5. Yellowjackets (2021– )

Yellowjackets, trejler Izvor: YouTube

Serija prati tinejdžerski ženski fudbalski tim koji preživljava avionsku nesreću u divljini. Dok pokušavaju da se održe u životu, njihovi odnosi se raspadaju, a grupa polako tone u haos i primitivizam. Paralelno pratimo njihove živote decenijama kasnije, kada se suočavaju sa posledicama onoga što se desilo u šumi. Radnja otkriva mračne tajne, nerazjašnjene događaje i pitanje do koje mjere ljudi mogu ići da prežive. Napetost raste kako se prošlost i sadašnjost prepliću.

Zašto gledati: "Yellowjackets“ kombinuje misteriju, psihološki horor i dramu. Posebno se izdvaja jakim ženskim likovima i atmosferom koja podsjeća na "Gospodara muva", ali sa savremenim obrtom.

4. Slow Horses (2022– )

Slow Horses Izvor: YouTube

U središtu priče su britanski agenti koji su završili u "Slough Houseu“ – mjestu gdje šalju neuspešne špijune. Umjesto glamura i akcije, oni se suočavaju sa dosadnim poslovima i sramotom svojih grešaka. Međutim, kada im u ruke dospije opasna misija, imaju priliku da dokažu svoju vrijednost. Njihov vođa, Džekson Lamb, cinični i brutalno iskren agent, vodi ih kroz spletke koje se kreću između političkih igara i smrtonosnih zavjera. Ispod humora krije se napeta i inteligentna priča.

Zašto gledati: "Slow Horses“ donosi špijunski žanr iz potpuno drugačije perspektive – umjesto savršenih agenata, tu su "otpadnici“ puni mana. Sjajna gluma Gerija Oldmana i duhovit, mračan ton čine ovu seriju posebnom.

3. Severance (2022– )

trejler za seriju Severance Izvor: Youtube / Apple TV

Radnja se odvija u kompaniji Lumon, gdje zaposleni prolaze kroz proces "odvajanja“ – sjećanja na poslovni i privatni život potpuno su im razdvojena. To znači da radnik na poslu ne zna ništa o svom privatnom životu i obrnuto. Mark i njegove kolege počinju da shvataju da se iza tog sistema kriju mračne tajne. Njihova svakodnevica postaje zatvor iz kojeg nema izlaza, a želja da saznaju istinu postaje sve jača. Serija kombinuje misterioznu atmosferu, crni humor i distopijsku priču.

Zašto gledati: "Severance“ je originalna i provokativna priča o ravnoteži između posla i privatnog života. Vizuelno upečatljiva i filozofski snažna, jedna je od najposebnijih serija posljednjih godina.

2. The Americans (2013–2018)

The Americans Izvor: YouTube

Serija prati dvoje sovjetskih špijuna koji se predstavljaju kao obični američki bračni par tokom Hladnog rata. Dok izvršavaju zadatke za KGB, suočavaju se sa stalnim rizikom da budu otkriveni, ali i sa izazovima porodice i braka. Njihova djeca ne znaju istinu o roditeljima, a susjed im je agent FBI-ja, što dodatno pojačava napetost. Priča majstorski spaja špijunažu i porodičnu dramu. Odnos između supružnika i dileme lojalnosti stalno se preispituju.

Zašto gledati: "The Americans" je briljantna kombinacija špijunskog trilera i intimne drame. Autentična atmosfera osamdesetih i slojeviti likovi čine je jednom od najhvaljenijih serija decenije.

1. Mindhunter (2017–2019)

Mindhunter, trejler Izvor: YouTube

Radnja prati dvojicu agenata FBI-ja koji krajem sedamdesetih godina razvijaju novu metodu istraživanja – razgovore sa serijskim ubicama. Njihov cilj je da razumeju kako zločinci razmišljaju i da tu psihologiju iskoriste za rešavanje novih slučajeva. Susreti sa zloglasnim ubicama zastrašujući su i intrigantni, dok agenti balansiraju između posla i sopstvenog privatnog života. Serija polako gradi atmosferu napetosti, dok publika sve dublje ulazi u mračnu ljudsku psihu. Svaka sezona istražuje drugačije slučajeve, ali i unutrašnje promjene glavnih likova.

Zašto gledati: "Mindhunter" je jedinstvena po tome što umjesto akcije nudi psihološku analizu kriminala. Režija Dejvida Finčera i zastrašujuće realistični dijalozi sa ubicama čine seriju posebno uznemirujućom i fascinantnom.

Bonus video: