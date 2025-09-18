Čarli Hanam igra glavnu ulogu kao Ed Gejn u najnovijem trejleru za "Monster", antologijsku seriju o istinitim zločinima na Netfliksu.
Netfliks je u okviru "Monster" serijala obradio priče o serijskom ubici Džefriju Dameru, ubicama svojih roditelja Lajlu i Eriku Mendezu, a sada je, u trećoj sezoni, u centru pažnje Edvard Gejn, američki serijski ubica i kradljivac tijela.
Poznat i kao "Mesar iz Plejnfilda", Gejn je postao ozloglašen zbog zločina u i oko svog rodnog grada Plejnfilda u Viskonsinu. U žižu javnosti dospio je 1950-ih, kada je otkriveno da je iskopavao tijela iz grobova i skidao dijelove kože ili tijela kako bi ih čuvao kao "ljudske trofeje".
Britanski glumac Čarli Hanam, kojeg smo gledali u "Sinovima anarhije", tumači naslovnu ulogu.
Pogledajte trejler za "Monster: The Ed Gein Story":
Filmovi poput "Psiha", "Teksaškog masakra motornom testerom" i "Kad jaganjci utihnu" inspirisani su istinitom pričom o Edu Gejnu, ozloglašenom serijskom ubici poznatom po iskopavanju leševa iz grobova.
Serija će istražiti kako su izolacija, psihoza i opsesija njegovom majkom, Augustom (koju igra Lori Metkalf), pretvorili Gejna u monstruoznog ubicu.
Istinita priča o serijskom ubici stiže na Netfliks
Hanam je rekao da je pročitao i pogledao sve što postoji u vezi sa ovom temom kako bi se što bolje uživio u lik, pa je čak smršao 13 kilograma kako bi postigao mršaviji izgled koji je vjerodostojniji Gejnu.
"Mnogo sam razmišljao o tome kakva je njegova energija. Nema samopouzdanje, niti je tip osobe koji želi slavu. Bilo mi je jako važno da ne zauzimam puno prostora, da ne budem u prvom planu i previše siguran u svoje tijelo", rekao je Hanam, prenosi LadBible.
"Monster: The Ed Gein Story" biće dostupan za strimovanje na Netflixu od 3. oktobra.