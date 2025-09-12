Pljuvali je, a sada je izašao nastavak i napravio haos: Objašnjavamo buran kraj 2. sezone hita na Netflixu

Druga sezona hit ostvarenja "Beauty in Black" napravila je opštu pometnju, a mi smo morali da je pogledamo, te vam donosimo detaljno objašnjenje šta se to zapravo sve izdešavalo i šta da očekujete.

Izvor: Netflix

Beauty in Black se vratio sa još više drame u drugoj sezoni. Netfliks serija Tajlera Perija prati egzotičnu igračicu Kimi, čiji se život isprepliće sa porodicom Belari i njihovom kompanijom za njegu kose Beauty in Black.

Prva sezona završila se šokantno – Kimi je prihvatila Horasovu prosidbu, čime je postala nova glava porodičnog biznisa. Sada, "Beauty in Black" nastavlja sa sezonom 2, prvim dijelom koji broji osam epizoda i koji je premijerno prikazan 11. septembra na Netfliksu.

Na kraju druge sezone, Kimi učvršćuje svoju dominaciju kao izvršna direktorka kompanije, boreći se protiv ostalih članova porodice Belari. Pored poslovne politike, tu su i drama, prevare i smrt, što je publika i očekivala od Perijevih projekata.

Dakle, kako se završila sezona 2, prvi dio? Evo gdje je serija ostavila Kimi i porodicu Belari u njihovoj borbi za kontrolu nad kompanijom.

Upozorenje: Spojleri za "Beauty in Black"!

Šta se dešava na kraju Beauty in Black sezone 2, prvog dijela?

Kimi sada vodi Beauty in Black, ali dok pokušava da zadrži profesionalnu moć, haos vlada kod kuće. Iako se većina radnje odvija u kancelarijama kompanije, epizoda počinje posljedicama događaja u kojem je Kimiina najbolja drugarica Rejn slučajno gurnula Glena – sina Džulsa, šefa obezbjeđenja porodice Belari – kroz prozor, nakon što ga je zatekla u se*sualnom odnosu sa Kimiinom mlađom sestrom Silvi.

Tyler Perry’s Beauty in Black: Season 2 | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Poslije prepričavanja dana na poslu Horasu, koji prima medicinske tretmane u Italiji, Kimi dolazi kući i zatiče Rejn i Glena jedva žive. Policajac Aleks, koji štiti Kimi, govori joj da će se on pobrinuti za sve.

U međuvremenu, epizoda se završava tako što Horasov sin Čarls dobija neželjene goste – njegovu kuću upadaju trojica maskiranih ljudi koji se predstavljaju kao policija i drže ga na nišanu.

Da li je Kimi i dalje na čelu Beauty in Black kompanije?

Da, Kimi je i dalje izvršna direktorka Beauty in Black na kraju 2. sezone. U osmoj epizodi, "Hold the Pleasantries", porodica Belari održava sastanak u kancelariji kako bi razgovarali o stanju kompanije. Nakon napetih sukoba sa Malori i Horasovom bivšom ženom Olivijom, Kimi ulazi na sastanak i momentalno preuzima kontrolu, iznenadivši porodicu svojim poznavanjem brojeva.

Izvor: Netflix

Kimi predstavlja plan da kompanija bude "potpuno bez dugova za pet godina", dokazujući svojim novim saradnicima da je pametnija i moćnija nego što su mislili.

"Ostavila sam ih u šoku", kasnije je rekla Horasu preko telefona, prepričavajući sastanak.

Šta se dešava sa Malori?

U finalu 2. sezone, Malori, koja je vodila Beauty in Black prije nego što je Kimi ušla u priču, nastavlja da se ponaša kao da je još uvijek na čelu.

Malori pokušava da vodi sastanak porodice Belari, ali biva sklonjena kada Kimi preuzima kontrolu i iznosi svoj plan za kompaniju. Nekadašnja šefica možda gubi moć, ali se neće predati bez borbe.

Da li su Čarls i Varni i dalje u tajnoj romantičnoj vezi?

Čarls je bio u tajnoj vezi sa Varnijem, advokatom porodice Belari, ali kada je Čarlsov brat Roj otkrio njihovu aferu, ispričao je ostatku porodice.

Na kraju napetog sastanka u kancelarijama Beauty in Black, Čarls i Varni ostaju sami i izgleda kao da je njihova veza završena.

Izvor: Netflix

Kasnije u epizodi, Varni odlazi kod Čarlsa, samo da bi ga zatekao kako raskomadava tijela muškaraca koje je ubio tokom pokušaja pljačke u šestoj epizodi "The Enemy of My Enemy."

Epizoda se završava time što su Čarls i Varni pod prijetnjom oružja maskiranih ljudi koji su upali u kuću, predstavljajući se kao policija.

Da li Ejndžel umire?

Ne, Ejndžel ne umire; on je i dalje živ na kraju 2. sezone.

Izvor: Netflix

Ranije u sezoni, Horas je nenamjerno odobrio ubistvo Ejndžela. Na njega je pucano dok je čekao autobus, ali je preživio tako što se pravio mrtav.

Ejndžel se posljednji put pojavljuje u osmoj epizodi, dok je usred šopinga i prima poziv od Rejn, koja traži njegovu pomoć.

