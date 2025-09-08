logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

5 najboljih HBO i Netfliks akcionih serija: Obiluju "fajtom" i adrenalinom, gledaju se u jednom dahu

5 najboljih HBO i Netfliks akcionih serija: Obiluju "fajtom" i adrenalinom, gledaju se u jednom dahu

0

Izdvojili smo pet akcija koje su se pokazale kao favoriti publike kada je ovaj žanr u pitanju

Ako ste željni dobre akcije imamo 5 Netflix i HBO serija koje obaraju s nogu Izvor: YouTube/HBO Max, pritnscreen/youtube/ Netflix, pritnscreen/youtube/ Netflix K-Content, youtube/printscreen/MHD - Magazine HD

Ako ste željni adrenalina, brzih scena i priča koje vas drže prikovanima za ekran – na pravom ste mjestu!Akcione serijedonose sve ono što volimo: neustrašive junake, epske borbe, napetu radnju i nepredvidive obrte.

Bilo da volite fantaziju, postapokaliptične svjetove, urbani kriminal ili stripovske antiheroje, pripremili smo listu koja će vas oboriti s nogu:

1. The Witcher (Netflix)

The Witcher 2 trejler
Izvor: YouTube/Netflix

Epska fantazija akcija sa brutalnim mačevanjem, čudovištima i spektakularnim borbama. Razlog više da gledate je i Henri Kavil koji je u prvim sezonama je ostavio snažan utisak.

O čemu se radi? 

Serija prati Geralta od Rivije, samotnjaka i lovca na čudovišta koji pokušava da pronađe svoje mjesto u svijetu prepunom magije, političkih intriga i ratova. Njegova sudbina isprepleće se sa moćnom čarobnicom Jenefer i mladom princezom Kiri, koja u sebi nosi tajne moći.

2. Bloodhounds (Netflix)

Bloodhounds trejler
Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Korejska serija o dvojici mladih boksera koji se udružuju kako bi pomogli ljudima da se izbore protiv brutalnih zelenaša. Njihova hrabrost i prijateljstvo vode ih u sukob sa opasnim kriminalnim podzemljem. Intenzivne i realistične borilačke scene.

3. Into the Badlands (Netflix)

Into the Badlands
Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Smještena u postapokaliptični svijet bez vatrenog oružja, serija prati ratnika Sunnyja i mladića M.K. dok putuju kroz teritorije kojima vladaju baroni. Njihovo putovanje postaje borba za slobodu i otkrivanje istine o prošlosti. Jedna od najbolje koreografisanih akcionih serija ikada.

4. Peacemaker (HBO Max)

Peacemaker Season 2 Comic-Con Trailer
Izvor: YouTube

O čemu se radi?  

Nastavak priče iz filma "The Suicide Squad", gdje antiheroj Peacemaker biva regrutovan u tajnu misiju vlade. Serija otkriva njegovu ranjiviju stranu, dok balansira između nasilja, smijeha i pokušaja da pronađe sopstveni identitet.

U glavnoj ulozi je Džon Cena, a serija je kombinacija crnog humora i čistog akcijskog spektakla.

5. The Penguin (HBO Max)

The Penguin Trailer
Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Fokusira se na Ozvalda Koblepota, poznatog kao Pingvin, u periodu nakon događaja iz filma The Batman. Prikazuje njegovu transformaciju iz kriminalca drugog reda u jednog od najopasnijih mafijaških bosova Gothama.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

serije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA