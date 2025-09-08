5 najboljih HBO i Netfliks akcionih serija: Obiluju "fajtom" i adrenalinom, gledaju se u jednom dahu

Izdvojili smo pet akcija koje su se pokazale kao favoriti publike kada je ovaj žanr u pitanju
Ako ste željni adrenalina, brzih scena i priča koje vas drže prikovanima za ekran – na pravom ste mjestu!Akcione serijedonose sve ono što volimo: neustrašive junake, epske borbe, napetu radnju i nepredvidive obrte.
Bilo da volite fantaziju, postapokaliptične svjetove, urbani kriminal ili stripovske antiheroje, pripremili smo listu koja će vas oboriti s nogu:
1. The Witcher (Netflix)
Epska fantazija akcija sa brutalnim mačevanjem, čudovištima i spektakularnim borbama. Razlog više da gledate je i Henri Kavil koji je u prvim sezonama je ostavio snažan utisak.
O čemu se radi?
Serija prati Geralta od Rivije, samotnjaka i lovca na čudovišta koji pokušava da pronađe svoje mjesto u svijetu prepunom magije, političkih intriga i ratova. Njegova sudbina isprepleće se sa moćnom čarobnicom Jenefer i mladom princezom Kiri, koja u sebi nosi tajne moći.
2. Bloodhounds (Netflix)
O čemu se radi?
Korejska serija o dvojici mladih boksera koji se udružuju kako bi pomogli ljudima da se izbore protiv brutalnih zelenaša. Njihova hrabrost i prijateljstvo vode ih u sukob sa opasnim kriminalnim podzemljem. Intenzivne i realistične borilačke scene.
3. Into the Badlands (Netflix)
O čemu se radi?
Smještena u postapokaliptični svijet bez vatrenog oružja, serija prati ratnika Sunnyja i mladića M.K. dok putuju kroz teritorije kojima vladaju baroni. Njihovo putovanje postaje borba za slobodu i otkrivanje istine o prošlosti. Jedna od najbolje koreografisanih akcionih serija ikada.
4. Peacemaker (HBO Max)
O čemu se radi?
Nastavak priče iz filma "The Suicide Squad", gdje antiheroj Peacemaker biva regrutovan u tajnu misiju vlade. Serija otkriva njegovu ranjiviju stranu, dok balansira između nasilja, smijeha i pokušaja da pronađe sopstveni identitet.
U glavnoj ulozi je Džon Cena, a serija je kombinacija crnog humora i čistog akcijskog spektakla.
5. The Penguin (HBO Max)
O čemu se radi?
Fokusira se na Ozvalda Koblepota, poznatog kao Pingvin, u periodu nakon događaja iz filma The Batman. Prikazuje njegovu transformaciju iz kriminalca drugog reda u jednog od najopasnijih mafijaških bosova Gothama.
(Mondo)