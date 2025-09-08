5 najboljih HBO i Netfliks akcionih serija: Obiluju "fajtom" i adrenalinom, gledaju se u jednom dahu

Izdvojili smo pet akcija koje su se pokazale kao favoriti publike kada je ovaj žanr u pitanju

Izvor: YouTube/HBO Max, pritnscreen/youtube/ Netflix, pritnscreen/youtube/ Netflix K-Content, youtube/printscreen/MHD - Magazine HD

Ako ste željni adrenalina, brzih scena i priča koje vas drže prikovanima za ekran – na pravom ste mjestu!Akcione serijedonose sve ono što volimo: neustrašive junake, epske borbe, napetu radnju i nepredvidive obrte.

Bilo da volite fantaziju, postapokaliptične svjetove, urbani kriminal ili stripovske antiheroje, pripremili smo listu koja će vas oboriti s nogu:

1. The Witcher (Netflix)

The Witcher 2 trejler Izvor: YouTube/Netflix

Epska fantazija akcija sa brutalnim mačevanjem, čudovištima i spektakularnim borbama. Razlog više da gledate je i Henri Kavil koji je u prvim sezonama je ostavio snažan utisak.

O čemu se radi?

Serija prati Geralta od Rivije, samotnjaka i lovca na čudovišta koji pokušava da pronađe svoje mjesto u svijetu prepunom magije, političkih intriga i ratova. Njegova sudbina isprepleće se sa moćnom čarobnicom Jenefer i mladom princezom Kiri, koja u sebi nosi tajne moći.

2. Bloodhounds (Netflix)

Bloodhounds trejler Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Korejska serija o dvojici mladih boksera koji se udružuju kako bi pomogli ljudima da se izbore protiv brutalnih zelenaša. Njihova hrabrost i prijateljstvo vode ih u sukob sa opasnim kriminalnim podzemljem. Intenzivne i realistične borilačke scene.

3. Into the Badlands (Netflix)

Into the Badlands Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Smještena u postapokaliptični svijet bez vatrenog oružja, serija prati ratnika Sunnyja i mladića M.K. dok putuju kroz teritorije kojima vladaju baroni. Njihovo putovanje postaje borba za slobodu i otkrivanje istine o prošlosti. Jedna od najbolje koreografisanih akcionih serija ikada.

4. Peacemaker (HBO Max)

Peacemaker Season 2 Comic-Con Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Nastavak priče iz filma "The Suicide Squad", gdje antiheroj Peacemaker biva regrutovan u tajnu misiju vlade. Serija otkriva njegovu ranjiviju stranu, dok balansira između nasilja, smijeha i pokušaja da pronađe sopstveni identitet.

U glavnoj ulozi je Džon Cena, a serija je kombinacija crnog humora i čistog akcijskog spektakla.

5. The Penguin (HBO Max)

The Penguin Trailer Izvor: YouTube

O čemu se radi?

Fokusira se na Ozvalda Koblepota, poznatog kao Pingvin, u periodu nakon događaja iz filma The Batman. Prikazuje njegovu transformaciju iz kriminalca drugog reda u jednog od najopasnijih mafijaških bosova Gothama.

(Mondo)