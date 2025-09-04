Obožavatelji "Yellowstone-a" dolaze po svoje: Evo koje Šeridanove serije uskoro gledamo

Šeridan je već poznat po stvaranju uspješnih serija poput "Yellowstone" i njegovih prethodnica. Ovog puta priprema još veću i bogatiju sezonu, prepunu akcije, porodičnih drama i priča o moći, koju prati glumačka postava sa najvećim holivudskim imenima.

Izvor: Youtube printscreen / Peacock

Jedan od najuspješnijih televizijskih autora današnjice, Oskarom nominovani Tejlor Šeridan, vraća se ove jeseni sa nizom novih projekata i nastavaka popularnih serija koje su već osvojile gledaoce širom sveta.

Treća sezona "Tulsa King" i novi spin-off

Najveći povratak ove jeseni donosi treća sezona serije "Tulsa King", sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi. Premijera je zakazana za 25. septembar.

Pogledajte prvi trejler:

Tulsa King trejler za treću sezonu Izvor: Youtube / Tulsa King

Novost je da se glumačkoj postavi pridružuje i Semjuel L. Džekson, koji će tumačiti lik Rasela Lija Vašingtona Mlađeg, čovjeka koji se iz Tulse seli u Nju Orleans, gde će preuzeti glavnu ulogu u novom spin-offu pod nazivom "NOLA King".

Povratak serija "Landman" i "Mayor of Kingstown"

Šeridanova napeta drama "Landman" vraća se sa drugom sezonom 21. novembra, sa Bilijem Bobom Torntonom, Demi Mur, Endijem Garsijom i Semom Eliotom u glavnim ulogama, dok se Ali Larter takođe vraća.

Landman 2 trejler serija Izvor: Youtube / Paramount Plus

Serija "Mayor of Kingstown" nastavlja se četvrtom sezonom, čija je premijera zakazana za 30. oktobar. Džeremi Rener, dvostruki Oskarov kandidat, ponovo je u glavnoj ulozi.

Novi projekti inspirisani "Yellowstonom"

Globalni fenomen "Yellowstone" nadahnuo je dvije potpuno nove serije. Prva, radnog naslova "The Dutton Ranch", donosi povratak Keli Rajli, Kola Hausera i Fina Litlea u svojim poznatim ulogama, dok se postavi pridružuje i Anet Bening, peterostruka kandidatkinja za Oskara.

Evo i prvog trejlera:

The Madison trejler Izvor: Youtube / Screen Explain TV

(MONDO)