3 serije sa nenormalno mnogo epizoda: Jedna je rekorder za bindžovanje - emitovano 18.262, a snima se još

Ukoliko vam treba nešto za opuštanje, bez da znate kad će kraj (i da li će ga uopšte i biti), imamo sjajne prijedloge

Kada pomislite na serije, vjerovatno vam padne na pamet desetak sezona i kraj. Ali, postoje i one koje traju toliko dugo da djeluje kao da nikada neće završiti! Neke sapunice i crtaći imaju na hiljade i hiljade epizoda – toliko da bi vam trebalo pola života da ih sve odgledate. Uz ljubavne drame, porodične spletke i svakodnevne dogodovštine, ove serije obaraju rekorde i postaju pravi maraton za gledaoce širom svijeta.

1. Guiding Light

Žanr: Sapunica / drama

Broj epizoda: 18.262 epizoda

Ocjena: IMDb 6,6/10

Radnja: U centru priče bile su različite generacije porodica iz izmišljenog grada Springfild. Kroz decenije su se menjali likovi, ali glavne teme ostajale su iste – porodične drame, ljubavne priče, izdaje, tragedije i iskušenja. Serija je započela kao religiozna drama fokusirana na pastora Džona Rutlidža i "svetlo koje ga vodi", da bi kasnije evoluirala u klasičnu sapunicu u kojoj se kroz vrijeme pratilo više porodica (Bauer, Spaulding, Luis…).

2. General Hospital

Žanr: Sapunica / medicinska drama.

Broj epizoda: Preko 15.000 i još traje — druga najduže emitovana američka sapunica, odmah poslije "Guiding Light"

Ocjena: IMDb 6,6/10

Radnja: Prate se životi brojnih porodica i likova u izmišljenom gradu Port Charles — priče se prepliću kroz romanse, bolesti, porodične drame i intrige u bolnici.

3. Days of Our Lives

Žanr: Danasnja sapunica — mješavina drame, romantike, misterije (soap opera).

Broj epizoda: Oko 15 000+ epizoda i još se emituje

Ocjena: IMDb 5,3/10

Radnja: Smještena u izmišljeni grad Sejlem, prati živote i spletke porodica Brejdi, Horton, DiMera... sa elementima ljubavnih priča, misterije, avantura, ponekad i natprirodnog.