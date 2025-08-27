12 serija koje imaju premijeru u septembru: Stiže nova sezona #1 krimi komedije, i triler o kom svi pričaju mjesecima

Za ljubitelje serija, septembar će biti prava poslastica, stižu velike premijere koje obećavaju napetost, emocije i vrhunsku glumu.

Izvor: Youtube printscreen/ Peacock Youtube printscreen/ Hulu, Youtube printscreen/ Apple TV, Youtube printscreen/ Prime Video Canada

Septembar donosi obilje uzbudljivih premijera koje će vas prikovati za ekran. Predstavljamo vam je 12 najiščekivanijih serija koje svoju premijeru imaju tokom ovog mjeseca. Na listi se nalaze raznovrsni žanrovi, od krimi komedije sa legendarnim Stivom Martinom, do napete drame sa Dženifer Aniston u glavnoj ulozi. Bilo da volite špijunske trilere, porodične sage ili tople sportske komedije, ova lista donosi ponešto za svakoga.

1. "The Paper"

The Paper Izvor: YouTube

Žanr: Komedija

Radnja: Serija prati rad malog tima zaposlenih u novinama "The Toledo Truth Teller", koji balansiraju između novinarskih ambicija i ograničenih resursa. Ned, idealistični novi urednik, pokušava da unese novinarski integritet u štampu koja je na ivici opstanka. Među njima je i Oscar, koji ne želi da ponovo bude dio dokumentarca, ali ne uspijeva da se udalji od kamere. Serija kombinuje nostalgične elemente tradicionalnog novinarstva sa izazovima savremenog digitalnog doba.

Datum premijere: 4. septembar

2. "Task"

Task Izvor: YouTube

Žanr: Krimi drama, porodična drama

Radnja: Mark Rufalo igra FBI agenta Toma Brandisa koji vodi istragu o krađi novca iz narkokartela u Filadelfiji, dok se njegov lični život raspada nakon gubitka supruge. Njegova porodica je u sukobu oko sudbine njihovog problematičnog sina. Paralelno pratimo i grupu kriminalaca koji pljačkaju narkodilere, sa posebnim fokusom na Robbieja, empatnog kriminalca u velikim problemima. Serija kombinuje detektivsku priču sa porodičnom dramom, stvarajući mračnu i emotivnu atmosferu.

Datum premijere: 7. septembar

3. "Only Murders in the Building"

Only Murders in the Building Izvor: YouTube

Žanr: Komedija, misterija

Radnja: U stambenoj zgradi Arkonija u Njujorku, tri nesvakidašnja prijatelja i podkastera – Čarls, Oliver i Mebel – zajedno rješavaju ubistva dok se suočavaju sa sumnjivim komšijama i opasnim kriminalcima. Nakon što su otkrili ubistvo svog portira, njihova istraga vodi ih kroz svijet mafije i moćnika. Serija je ispunjena humorom, misterioznim zapletima i brojnim poznatim gostujućim glumcima. Uz to, vraćaju se i likovi iz ranijih sezona, uključujući i Meril Strip kao Oliverovu suprugu Loretu.

Datum premijere: 9. septembar

4. "The Girlfriend"

The Girlfriend Izvor: YouTube

Žanr: Triler, drama

Radnja: Robin Rajt igra bogatu i uspješnu Lauru, majku koja sumnja da njena snaha Čeri krije mračnu tajnu. Dok njen sin Danijel predstavlja svoju vjerenicu, Laurine sumnje prerastaju u opsesiju, ostavljajući gledaoce da se pitaju da li je ona prezaštićena i ljubomorna ili je zaista u pravu. Napet triler vodi nas kroz igre moći, manipulacije i porodične tenzije. Serija je zasnovana na romanu Mišel Frensis iz 2017. godine, a Robin Rajt je i rediteljka nekoliko epizoda.

Datum premijere: 10. septembar

5. "The Morning Show"

The Morning Show Izvor: YouTube

Žanr: Drama

Radnja: U četvrtoj sezoni serije, Aleks (Dženifer Aniston) balansira između svoje uloge na televiziji i pozicije izvršne direktorke nove mreže UBN, dok se cio tim priprema za izvještavanje sa Olimpijskih igara 2024. Stela (Greta Li) i Selin (Marion Kotijar) su ključne figure u mreži, a drama i intrige su prisutne kako na ekranu, tako i iza scene. Bradli (Riz Viterspun) se suočava sa posljedicama prošlih događaja, dok Kori (Bili Kradap) pokušava da pronađe novu karijeru u Holivudu. Mreža je i dalje haotična, a tenzije rastu kako se poslovni i lični sukobi prepliću.

Datum premijere: 17. septembar

6. "Black Rabbit"

BLACK RABBIT Izvor: YouTube

Žanr: Drama, triler

Radnja: Džud Lo i Džejson Bejtman tumače braću Džejka i Vinsa, koji zajedno vode ekskluzivni restoran i klub "Black Rabbit" na Donjem Istočnom Menhetnu. Nakon što se Vins vraća sa dugovima od kockanja, braća se suočavaju sa opasnim zajmodavcima dok pokušavaju da spasu posao. Serija istražuje komplikovan odnos između dva potpuno različita brata koja se, uprkos razlikama, iskreno vole. Režiju prvih epizoda potpisuje Bejtman, dok je dio epizoda režirala i Laura Lini.

Datum premijere: 18. septembar

7. "The Lowdown"

The Lowdown Izvor: YouTube

Žanr: Drama, triler

Radnja: Serija prati Li Rejbona (Itan Hok), građanskog novinara iz Tulse koji istražuje korupciju moćne porodice Vošbern. Dok piše ekskluzivni izvještaj, otkriva mračne tajne koje niko nije očekivao, što ga dovodi u ozbiljnu opasnost. Porodica Vošbern uključuje političara koji se kandiduje za guvernera, pa su tenzije i prijetnje sve veće. Radnja se odvija u Oklahomi, a serija kombinuje napetost i društvenu kritiku.

Datum premijere: 24. septembar

8. "Slow Horses"

Slow Horses Izvor: YouTube

Žanr: Špijunski triler, drama, komedija

Radnja: U petoj sezoni serije „Slow Horses“, Rodi Ho (Kristofer Chung), kompjuterski genije i član tima, nalazi se u najvećim nevoljama, dok se bori da dokaže svoju vrijednost uprkos svojoj naivnosti. Smješteni u Slough House, mjestu za kaznu za MI5 agente koji prave probleme, on i njegovi kolege — ekscentrični Džekson Lamb (Geri Oldman), ambiciozni River Kartvrajt (Džek Louden) i zahtjevna šefica Dijana Teverner (Kristin Skot Tomas) — suočavaju se sa novim izazovima. Serija kombinuje špijunski triler sa duhovitim i mračnim momentima, uz izuzetnu glumačku ekipu. Rodi je posebno u centru pažnje, čak i sa ponekim plesnim pokretom.

Datum premijere: 24. septembar

9. "House of Guinness"

House Of Guinness Trailer Izvor: YouTube

Žanr: Porodična drama, istorijska drama

Radnja: Serija prati pravu priču o porodici Ginis, nasljednicima bogatstva jedne od najpoznatijih pivarskih kompanija, smještenu u Dablinu 1860-ih godina. Nakon smrti Sir Benjamina Ginisa, koji je prvi ostvario veliki uspjeh, drama se fokusira na njegova četvoro odrasle djece, posebno Artura i Edvarda, koji zajedno vode kompaniju. Porodične veze i sukobi dodatno komplikuju njihovu odgovornost i moć unutar biznisa. Kroz seriju se provlači slika moćne, ali dekadentne porodice sa intrigama koje sežu kroz generacije.

Datum premijere: 25. septembar

10. "Wayward"

Wayward Izvor: YouTube

Žanr: Triler, drama

Radnja: U ovom trileru smještenom u malom gradu, Toni Kolet igra Evlin Vejd, direktorku "Tall Pines" Akademije, ustanove za problematičnu omladinu. Serija, koju je kreirala i u njoj glumi komičarka Mei Martin, prati lokalnu policajku Aleks koja sumnja da se u školi dešavaju čudne stvari. Dok Evlin hvali "revolucionarne terapeutske tehnike" škole, Aleks otkriva mračne tajne iza tih riječi. Inspiracija za seriju potiče iz ličnih iskustava autore, a pored njih u seriji igraju i Patrik Džej Adams i Sara Gadon.

Datum premijere: 25. septembar

11. "The Savant"

The Savant Izvor: YouTube

Žanr: Triler, drama

Radnja: Džesika Čestejn igra Džodi, stručnjakinju za praćenje bijelih suprematista i drugih mrziteljskih grupa na internetu kako bi spriječila nasilne napade. Dok koristi lažni identitet za infiltraciju u te grupe, njen posao postaje mnogo opasniji i lično zahtjevniji nego što je očekivala, pritom ugrožavajući njen porodični život sa djecom i suprugom u vojsci. Serija prikazuje i jezive video snimke mrziteljskih grupa, kao i duboki pogled u njihov vanmrežni svijet. U neobičnom umjetničkom potezu, Džeremi Bob igra osobu koju Džodi glumi u virtuelnom svijetu.

Datum premijere: 26. septembar

12. "Chad Powers"

CHAD POWERS Izvor: YouTube

Žanr: Sportska komedija, drama

Radnja: Glen Pauel igra Rasa Holideja, igrača koledž fudbala koji je zbog ozbiljnog ispada dobio zabranu igranja, a osam godina kasnije se prerušava u Čeda Pauersa kako bi pokušao da se vrati na teren. Serija je bazirana na istinitoj priči iz epizode Elija Meninga, koji se prerušio u Čeda da bi se priključio koledž timu, a kombinuje komične i tople momente dok Ras balansira između svoje prave ličnosti i laži koju mora da održi. Serija nosi duh poznatih sportskih komedija, sa puno humora i srca.

Datum premijere: 30. septembar





