Drži pažnju svake sekunde, ljudi je obožavaju: Serija sa ocjenom 100 na Netfliksu konačno dobija nastavak

Seriju "Wrestlers" je režirao Greg Vajtli, a premijerno je prikazana u septembru 2023. godine, ima sedam epizoda i dostupna je na Netfliksu.

Izvor: Netflix

Na Netfliksu se može pronaći na hiljade naslova, ali tek malom broju njih kritičari dodjeljuju prestižnih 100%. Jedna od takvih serija izazvala je talas oduševljenja, ali je uprkos pohvalama bila otkazana. Sada, ipak, stižu dobre vijesti – vraća se, iako možda ne na Netflix.

U pitanju je serija "Wrestlers", dokumentarac o Ohio Valley Wrestlingu (OVW), regionalnoj rvačkoj promociji sa sjedištem u Luivilu, u saveznoj državi Kentaki.

OVW se bori za opstanak

Nekada poznat kao razvojni teritorij WWE-a, OVW se danas bori za opstanak. Među bivšim članovima dvorane nalaze se zvijezde poput Broka Leznara, Miza, Džona Sine, Dejva Bautiste i Rendija Ortona. Ipak, uprkos predanosti trenera i veterana Ala Snoua i šačice vijernih obožavalaca, promocija je zapala u finansijske probleme.

Wrestlers | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Kako bi prikupio sredstva, Snou je prodao većinski udio grupi lokalnih preduzetnika, među kojima je i radijski voditelj Met Džouns. Imao je samo jedno ljeto da oživi dvoranu, dok su se mladi rvači istovremeno borili sa svojim ličnim ambicijama i učili da rade zajedno kako bi spasili to istorijsko mjesto.

Serija sa 100% na Rotten Tomatoes

Seriju je režirao Greg Vajtli, a premijerno je prikazana u septembru 2023. godine i ima sedam epizoda. Kritičari su je nagradili savršenom ocjenom 100% na Rotten Tomatoesu, opisavši je kao obaveznu seriju za rvačke fanove, ali i za one koji nikada nisu pogledali meč u životu“. Publika joj je dodijelila ocjenu 94%.

Izvor: Netflix

"Ova serija bila je za mene nešto sasvim novo. Zadržala mi je pažnju svake sekunde, a inače mi je za to potreban akcioni film. Apsolutno sam je obožavao", “Serija ima toliko srca i ljudi u njoj su nevjerovatni! Čak će se i oni koji ne prate rvanje zaljubiti u Wrestlers", bili su neki od komentara.

Snima se nastavak, ali možda neće biti na Netfliksu

Iako je serija bila otkazana, ove nedjelje potvrđeno je da se snima novi dokumentarni nastavak. Vijest je objavio Al Snou tokom događaja OVW Rise u dvorani Dejvis Arena, rekavši:

"Očekivali biste da će starom veteranu poput mene smetati serija koja potpuno razotkriva naš posao, ali to je smjer u kojem ide svijet. Za promociju poput naše to je presudno. Naši hrvači trebaju način da isplivaju, da stvore svoj brend i profil. Prva sezona imala je ogroman učinak na našu mladu ekipu i podigla nas je sve zajedno."

Izvor: Netflix

Nova sezona za sada još uvijek nije vezana za nijednu striming platformu, ali obožavaoci imaju razloga za radost. Prva sezona serije Wrestlers i dalje je dostupna na Netfliksu.

(MONDO)