Serije koje su poput "And Just Like That" ali zapravo imaju dobru priču: Donosimo 8 naslova koja vrijedi gledati

Ukoliko vam prijaju serije poput "Sex And The City" i "And Just Like That", izdvojili smo 5 naslova koji će vam biti prava razbibriga tokom ljetnjih dana

Ukoliko je i vama ostao gorak ukus u ustima nakon završetka "And Just Like That", nevezano da li vam se "Sex And The City" nastavak dopao ili ne, i tražite nešto lagano, za razbibrigu, ali da je fokus na ženskom prijateljstvu, životnim izazovima posle 40-te, odnosima, porodici i karijeri, izdvojili smo osam naslova koji imaju i dobre ocjene, i dobre piče.

1. Girlfriends’ Guide to Divorce (2014–2018)

Girlfriends' Guide To Divorce Izvor: YouTube

Radnja prati uspješnu autorku koja nakon razvoda pokušava da pronađe sebe ponovo, balansira između prijatelja, ljubavi i roditeljstva. Glamurozno, duhovito i emotivno.

2. Why Women Kill (2019–2021)

Why Women Kill Izvor: YouTube

Antologijska dramedija o ženama različitih generacija koje se suočavaju sa neverstvom, brakovima i promenama kroz decenije. Vizuelno upečatljiva i sa snažnim ženskim likovima.

3. Big Little Lies (2017–2019)

Big Little Lies Izvor: YouTube

Glumačka postava puna zvezda (Ris Viterspun, Nikol Kidman, Šalejn Vudli). Život kalifornijskih majki, prijateljstava i skrivenih tajni koje mijenjaju sve.

4. The Bold Type (2017–2021)

the Bold Type Izvor: YouTube

Priča o tri mlade žene koje rade u modnom magazinu, ali iako su mlađe od likova iz AJLT, serija nudi sličan miks prijateljstva, ljubavi, karijere i životnih izazova.

5. Grace and Frankie (2015–2022)

Grace and Frankie | Official Trailer Izvor: YouTube

Dvije žene u poznim godinama otkrivaju da su njihovi muževi gej i da ih ostavljaju jedno zbog drugog. Neočekivano postaju najbolje prijateljice i zajedno prolaze kroz sve izazove kasnijeg života.

6. Mistresses (2013–2016)

Mistresses Season 4 Izvor: YouTube

Američka verzija britanske serije. Prati četiri žene i njihove komplikovane ljubavne i porodične živote. Glamur, intrige i prijateljstvo u centru.

7. Good Girls (2018–2021)

Good Girls Izvor: YouTube

Naizgled obične žene iz predgrađa kreću u kriminalne avanture da bi obezbedile porodicu. Humor i drama se prepliću, a prijateljstvo im daje snagu.

8. Girlfriends (2000–2008)

'Girlfriends Izvor: YouTube

Sitkom o četiri afroameričke žene koje prolaze kroz ljubav, karijeru i životne probleme. Ima toplinu i dinamiku prijateljstva kao u AJLT, ali bez glamura Njujorka.

